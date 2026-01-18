Chị L.H. (35 tuổi, sinh sống tại Australia) đã quyết định đưa con nhỏ về Việt Nam trong những ngày cuối năm với hy vọng chữa khỏi căn bệnh “khó nói” khiến cuộc sống của chị đảo lộn suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ của chị H., trước đây sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau khi sinh con, chị bắt đầu xuất hiện tình trạng tiểu nhiều lần, đặc biệt nghiêm trọng vào ban đêm. Tần suất đi tiểu ngày càng dày, có thời điểm cứ khoảng 15 phút chị lại phải vào nhà vệ sinh, khiến chị mất ngủ triền miên, tinh thần mệt mỏi và hiệu quả công việc suy giảm nghiêm trọng.

Trong thời gian sinh sống tại Australia, chị H. đã nhiều lần đi khám và điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Đáng nói, mỗi lần đăng ký khám chuyên khoa, chị phải chờ từ 3-6 tháng mới đến lượt. Bệnh khó nói, điều trị kéo dài không hiệu quả khiến chị dần rơi vào trạng thái chán nản, lo âu.

Trong một lần tìm hiểu thông tin trên mạng, chị H. biết rằng tại Việt Nam, nhiều bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị chứng rối loạn tiểu tiện. Qua mạng xã hội, chị liên hệ và đặt lịch khám tại Bệnh viện E (Hà Nội), sau đó thu xếp đưa con về nước.

“Ngày đặt chân xuống Hà Nội, tôi chỉ mong có thể chữa được căn bệnh khiến mình khổ sở suốt thời gian dài”, chị H. chia sẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 18/1, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E Hà Nội) cho biết, sau khi thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt, kèm theo rối loạn lo âu, khiến triệu chứng ngày càng nặng hơn.

“Đây là trường hợp cần tiếp cận điều trị toàn diện. Chúng tôi xây dựng phác đồ đa chuyên khoa, kết hợp phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và can thiệp sức khỏe tâm thần”, bác sĩ Liên cho hay.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, các triệu chứng của bệnh nhân đã thuyên giảm khoảng 90%. Điều khiến chị H. xúc động nhất là trải nghiệm khám chữa bệnh nhanh chóng, hiệu quả và được hỗ trợ sát sao tại Việt Nam.

Bác sĩ Liên thưc hiện 1 ca phẫu thuật. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Liên, hội chứng bàng quang tăng hoạt là tình trạng thường gặp trên lâm sàng, với các triệu chứng điển hình như tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và són tiểu gấp. Bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người mắc, từ công việc, học tập đến sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội.

Theo thống kê của Hội Tiểu tiện Tự chủ Quốc tế (ICS – International Continence Society), bàng quang tăng hoạt ảnh hưởng tới khoảng 17–35% dân số trưởng thành trên thế giới. Phụ nữ và người cao tuổi là những nhóm có tỷ lệ mắc cao hơn. Tại Việt Nam, chưa có thống kê toàn quốc, song một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc tương đương với thế giới.

Do các triệu chứng dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý tiết niệu khác, việc xác định nguyên nhân chính xác đòi hỏi bác sĩ phải thăm khám kỹ lưỡng, đôi khi gặp không ít khó khăn.

Nếu không được điều trị đúng cách, bàng quang tăng hoạt có thể dẫn tới nhiều biến chứng như:

- Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát do nước tiểu tồn dư tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

- Sỏi thận do các chất khoáng lắng đọng trong đường tiết niệu.

- Tăng nguy cơ té ngã, đặc biệt ở người cao tuổi, do buồn tiểu gấp.

- Suy giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến giấc ngủ, công việc và sinh hoạt thường ngày.

- Tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm lý, gây lo âu, căng thẳng, thậm chí trầm cảm.

Các chuyên gia khuyến cáo, điều chỉnh lối sống có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, bao gồm: duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế đồ uống chứa caffeine và rượu bia, tập thể dục thường xuyên. Thực hiện các bài tập sàn chậu để cải thiện khả năng kiểm soát bàng quang.

Người phụ nữ cấp cứu lúc nửa đêm sau khi hút mỡ bụng ghép lên mặt và vòng ba Sau khi hút mỡ ở bụng ghép vào mặt và vòng ba, người phụ nữ phải vào cấp cứu trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, kèm các dấu hiệu mất máu cấp đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Người đàn ông phải đi cấp cứu sau khi làm theo lời mách ngâm chân Bệnh nhân bị viêm da cơ địa đã lấy lá cây đun sôi với nước rồi ngâm chân dẫn tới bỏng nặng phải đi cấp cứu.