Ông D.T.M (59 tuổi) là Việt kiều sinh sống tại Australia. Do tính chất công việc phải đứng nhiều trong thời gian dài, cột sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từ năm 2016, ông bắt đầu xuất hiện các cơn đau buốt, tê nhức lan từ thắt lưng xuống lòng bàn chân. Khi đó, ông về Việt Nam thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm và chỉ định điều trị bằng thuốc.

Đến năm 2022, tình trạng bệnh của ông M. ngày càng trầm trọng. Ông không thể đứng lâu do tê chân, buộc phải nghỉ làm để điều trị. Cơn đau kéo dài và dữ dội khiến ông hạn chế vận động, chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng.

Dù đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nơi mình sinh sống, ông chỉ được bảo hiểm chi trả cho điều trị nội khoa kết hợp vật lý trị liệu. Mong muốn được can thiệp phẫu thuật để chấm dứt cơn đau song ông vẫn phải chờ đợi theo lộ trình đặt hẹn kéo dài, chưa biết đến bao giờ mới có cơ hội. Trong khi đó, tình trạng đau do thoát vị đĩa đệm của ông ngày càng nặng hơn.

Ông M. chia sẻ sau ca phẫu thuật. Ảnh: Yến Vy.

Thấy ông M. đi lại khó khăn dù tuổi chưa quá cao, người thân đã khuyên ông trở về Việt Nam chữa bệnh. Khi về nước, ông đến một cơ sở y tế thăm khám và được cho uống thuốc trong hai tuần, sau đó chụp phim kiểm tra lại. Tuy nhiên, việc dùng thuốc chỉ giúp giảm đau tạm thời; mỗi khi ngưng thuốc, cơn đau lại tái phát dữ dội.

Trong một lần tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, ông M. biết đến phương pháp phẫu thuật thoát vị đĩa đệm và quyết định đi khám chuyên sâu. Kết quả chụp MRI cho thấy ông thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng kèm hẹp ống sống - tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến tổn thương thần kinh nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, chỉ trong khoảng 6 tháng, người bệnh có nguy cơ liệt hai chân, mất khả năng vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp - một phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn.

Điều khiến ông M. và gia đình bất ngờ là chỉ sau một ngày phẫu thuật, ông đã giảm đau rõ rệt, có thể tự đứng dậy và đi lại bình thường. Cơn đau dai dẳng kéo dài nhiều năm gần như biến mất, tinh thần và sức khỏe cải thiện nhanh chóng.

Ông M. chia sẻ, bản thân cảm thấy rất may mắn khi tình trạng bệnh hồi phục khoảng 80%. Chi phí điều trị thấp hơn rất nhiều so với ở nước ngoài.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Vũ Hoàng Dương - chuyên khoa Ngoại Sọ não và Cột sống, người trực tiếp phẫu thuật cho ông M, cho biết, thoát vị đĩa đệm cột sống hoàn toàn có thể kiểm soát và phục hồi tốt nếu được can thiệp đúng thời điểm. Phẫu thuật nội soi cột sống mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như hạn chế tổn thương mô mềm, vết mổ nhỏ, ít chảy máu, ít đau sau mổ, giúp người bệnh phục hồi nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị.

Phẫu thuật nội soi cột sống đang được áp dụng thường quy trong điều trị các bệnh lý thoái hóa cột sống như cột sống thắt lưng, cột sống ngực và cột sống cổ. Phương pháp này được xem là xu hướng điều trị hiện đại của thế giới, giúp hàng nghìn bệnh nhân phục hồi vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện đau thắt lưng, đau lan xuống chân, tê bì hoặc hạn chế vận động, người bệnh nên chủ động thăm khám sớm. Việc chần chừ hoặc chủ quan có thể khiến tình trạng chèn ép dây thần kinh ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến đau kéo dài, teo cơ, rối loạn tiểu tiện và thậm chí là liệt.

Điều trị sớm không chỉ giúp kiểm soát cơn đau mà còn ngăn ngừa biến chứng, tăng khả năng hồi phục chức năng thần kinh và vận động. Trường hợp ông M. trở về nước phẫu thuật kịp thời và hồi phục nhanh chóng vừa có chi phí rẻ, chất lượng tốt.

