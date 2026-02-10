Công an phường Bến Thành đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã trích xuất camera quanh hiện trường và xác định những người liên quan để mời làm việc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào rạng sáng 10/2 tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành.

Clip lan truyền trên mạng phản ánh diễn biến những người đi xe Bently đã đuổi đánh một tài xế ô tô 7 chỗ. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy một người đi xe Bently đuổi đánh tài xế xe 7 chỗ. Nạn nhân bỏ chạy, ngã vào xe gắn máy ven đường và bị 2 người đánh hội đồng ngay trên vỉa hè. Tài xế sau đó chạy thoát thân và la lớn cầu cứu.

​Người dân chứng kiến sự việc đã lên tiếng can ngăn. Một số người cho rằng nhóm đi xe Bently có dấu hiệu say xỉn và va chạm trước khi đánh người. Nhóm này còn có thái độ thách thức và dọa dẫm người quay clip.