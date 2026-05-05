Chiều 5/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành, xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Nhân, vụ việc xảy ra tại một phòng trọ ở ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp), nơi người mẹ đến thuê ở cùng con trai và người tình được hơn 1 tháng nay. “Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã thăm hỏi cháu bé, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ”, ông Nhân thông tin.

Vết thương chi chít trên vùng lưng cháu bé, nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ một người dân về việc bé N.G.K. (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột là chị N.T.T.T. (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) bạo hành, dẫn đến thương tích nặng trên khắp cơ thể.

Ngay sau đó, Công an xã đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM ghi nhận vụ việc, đồng thời đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

Qua xác minh ban đầu, chị T. và người tình là D.C. (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) đến thuê nhà trọ tại tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp và sống chung cùng cháu K. là con riêng của T.

Vào khoảng 9h sáng 2/5, C. kêu bé K. dậy ăn sáng nhưng bé khóc nên C. đã lấy cây tre dưới đất đánh vào chân của bé.

Đến 14h cùng ngày, khi thấy chị T. dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của cháu K., thì C. cũng lấy cây tre đánh vào người bé. Sau đó, khi thấy bé K. bị chảy máu vùng đầu thì cả hai đi mượn tiền để đưa cháu đi bệnh viện.

Trong lúc T. đi mượn tiền thì người hàng xóm phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an địa phương.

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.