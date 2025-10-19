Tối 19/10, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin bé gái H.T.H.L (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Cổ Đạm) nghi bị bạo hành, công an đã mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, hiện nay, công an xã đang làm việc với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm). Người đàn ông này là cha dượng của bé L.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: A.Quyết

Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm cho biết, thời điểm cô giáo đưa cháu L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện.

Hình ảnh cháu L. bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: CTV

Trò chuyện với cô giáo, nữ sinh L. cho biết, tối hôm qua cháu bị cha dượng đánh, nhưng do cha đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được.

"Sáng nay, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và Trưởng thôn đưa cháu L. đến trạm y tế xã", nữ hiệu trưởng kể.

Theo nữ hiệu trưởng, năm ngoái, cháu L. cũng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung.

"Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại của cháu L. bị bệnh nặng", nữ hiệu trưởng cho biết.