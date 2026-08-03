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Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 người gồm: Đặng Trường Thọ (SN 2003), Hà Chánh Phước (SN 2007), Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (SN 2009) và Nguyễn Trường Thọ (SN 2009) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 đối tượng bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, N.T.T.K. (SN 2011, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) rủ nhiều thanh thiếu niên tập hợp lực lượng để hẹn đánh nhau với nhóm đối thủ.

Sau đó, cả nhóm đến nhà Đặng Trường Thọ (SN 2003, ngụ xã Đông Thạnh) để bàn bạc kế hoạch và chuẩn bị hung khí. Tại đây, Thọ mang theo một khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp sẵn đạn cùng nhiều dao bấm, dao tự chế.

Nhóm này phân công Hà Chánh Phước (SN 2007) chở Thọ và cất giữ số dao; Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (SN 2009) chở K. và giữ dao bấm; Nguyễn Trường Thọ (SN 2009) điều khiển xe chở các thành viên còn lại. Sau khi chuẩn bị xong, cả nhóm đi trên 3 xe máy đến bãi đất trống ở ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc để quyết đấu.

Tang vật súng và hung khí bị thu giữ. Ảnh: CACC

Ở phía đối diện, N.T.D. (SN 2009) cũng rủ N.T.H. (SN 2011) và N.Đ.T. (SN 2010) mang theo gậy ba khúc, dao tự chế đến điểm hẹn.

Khi hai nhóm chạm mặt, các đối tượng lao vào hỗn chiến bằng gạch, đá và hung khí mang theo. Trong lúc xô xát, Đặng Trường Thọ nhiều lần nổ súng, một viên đạn trúng chân trái của N.T.D., khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc và Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng truy xét. Bước đầu, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm rõ 11 người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, những người này đã thừa nhận hành vi tham gia vụ hỗn chiến.

Đối tượng Đặng Trường Thọ cùng số hung khí, súng đạn. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, công an xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn cùng số đạn đến phòng trọ của một người bạn nhờ cất giấu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn cùng 4 dao tự chế, dao bấm, dao mèo và nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giám định số vũ khí thu giữ, xác minh nguồn gốc súng, đạn và mở rộng điều tra vụ án.