Quảng Trị:

Khoảng 10h30 cùng ngày, người dân đến nhà chị Đinh Thị H. (SN 1980, trú thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa) phát hiện chị H. nằm bất động trên giường, không có dấu hiệu của sự sống nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm phát hiện vụ việc, chồng chị H. không có mặt tại nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Minh Hoá nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định nguyên nhân tử vong.

Ngôi nhà nơi phát hiện sự việc. Ảnh: N.Đ

Theo người dân địa phương, chị H. sống hòa đồng, gần gũi với mọi người.

Khoảng 2 giờ sau khi chị H. được phát hiện tử vong, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Kim Điền xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô. Hai phương tiện bị hư hỏng sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, một trong hai người điều khiển phương tiện được cho là chồng của chị H. Người này được phát hiện tại khu vực xảy ra tai nạn và được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.