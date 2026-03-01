Ngày 1/3, Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nổ xảy ra tại phòng bệnh Khoa Chấn thương chỉnh hình (thuộc tầng 6, khu E) của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: T.C

Theo báo cáo của bệnh viện, vào khoảng 7h30 ngày 27/2, Trưởng phòng Hành chính quản trị nhận được tin báo từ lực lượng bảo vệ về việc xảy ra vụ nổ tại phòng bệnh E609. Ngay sau đó, trưởng phòng cùng hai nhân viên nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều linh kiện điện tử, lọ đựng cồn khô, vỏ ống nước và dây đồng bị cháy xém. Vụ việc khiến một người nhà bệnh nhân bị bỏng nhẹ.

Theo tường trình ban đầu của nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân có mặt tại thời điểm xảy ra sự cố, ngay khi phát hiện vụ nổ, mọi người đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý người bệnh, bệnh viện đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang phòng khác, tiếp tục theo dõi và điều trị.