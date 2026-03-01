Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (66 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có 6 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Tài liệu điều tra thể hiện rõ việc ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt là YTTĐ) đã đề nghị các nhà thầu chi cho Ban quản lý dự án YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng/thanh toán trước thuế khi thực hiện gói thầu để được tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện những gói thầu.

Theo CQĐT, quá trình thực hiện hợp đồng, sau mỗi lần được Ban quản lý dự án YTTĐ tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu thực hiện gói thầu XDVĐ-01 đã chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Trong đó, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) do ông Lê Tiến Ngọc là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc chi nhiều lần tổng số 14,645 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy (Phó Tổng Giám đốc) chi nhiều lần tổng số 13,89 tỷ đồng; Công ty Thăng Long do ông Phan Ngọc Biên (Phó Tổng Giám đốc đưa nhiều lần tổng số 2,5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Sông Hồng Hà do ông Nguyễn Bá Long (Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh) chi một lần 500 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Công ty Hatech do ông Trần Thanh Hiền làm Giám đốc chi nhiều lần tổng số 4 tỷ đồng. Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng liên quan ông Lê Thiết Trung (Giảng viên Khoa Cầu đường thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) chi một lần số tiền 200 triệu đồng và Công ty Cổ phần Amephaco chi 700 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 9/2021, ông Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục nhận của ông Phan Ngọc Biên số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau là Giám đốc) Ban YTTĐ, ông Hoàng Quốc Huy đã nhiều lần đưa cho ông Tuấn tổng số tiền 6,3 tỷ đồng. Hành vi tương tự diễn ra ở các gói thầu khác.

Doanh nghiệp tố giác hành vi sai phạm

Theo lời khai của các đối tượng liên quan các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp, để được thực hiện gói thầu và theo đề nghị của ông Nguyễn Chiến Thắng, họ phải chi tiền theo tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế cho ông Thắng. Riêng ông Hoàng Quốc Huy (nguyên Phó TGĐ Công ty CP Hồng Hà Việt Nam) còn khai về việc chi tiền cho ông Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án YTTĐ).

Sau khi chi tiền cho ông Thắng theo thỏa thuận, các ông Hoàng Quốc Huy, Lê Tiến Ngọc (Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Hancorp), Trịnh Văn Thật (nguyên TGĐ Công ty CP Vinaconnex 25), Nguyễn Tiến Sơn (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ VFT), Trần Minh Tuân (Giám đốc Công ty Furtech) và Đào Vinh Hiển (Giám đốc Công ty Phú Hưng) đều có đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Thắng và ông Tuấn.

Trong đơn tố giác, ông Hoàng Quốc Huy nêu việc ông Nguyễn Chiến Thắng có hành vi gợi ý ông Huy chi tiền khoảng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán cho ông Thắng trong quá trình Công ty CP Hồng Hà Việt Nam thực hiện gói thầu XDVĐ-01. Theo đó, ông Huy đưa cho ông Thắng tổng số 13,89 tỷ đồng; đưa cho ông Tuấn 6,3 tỷ đồng.

Đơn tố giác đề ngày 15/9/2025 của ông Lê Tiến Ngọc cũng có nội dung nhắc đến việc ông Thắng gợi ý ông Ngọc chi tiền khoảng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán cho ông Thắng trong quá trình Công ty CP Hancorp thực hiện gói thầu XDVĐ-01. Theo nội dung đơn, ông Ngọc đã phải đưa cho ông Thắng tổng số hơn 14 tỷ đồng.

Tương tự, ông Trịnh Văn Thật cũng tố giác việc ông Nguyễn Chiến Thắng có hành vi gợi ý chủ doanh nghiệp này chi tiền cho ông Thắng để bồi dưỡng Ban YTTĐ dịp Tết Nguyên đán 2016 trong quá trình Công ty CP Vinaconnex 25 thực hiện gói thầu XDBM- 02 và XDVĐ- 02. Theo đó, ông Thật đưa cho ông Thắng 2 tỷ đồng…

Nhiều chủ doanh nghiệp khác cũng có đơn tố giác ông Thắng với hành vi tương tự. CQĐT đã làm rõ hành vi đưa hối lộ của 10 cá nhân là phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, chủ tịch HĐQT của các doanh nghiệp cùng một giảng viên đại học.

Nhưng căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân nêu trên.

Tuy nhiên, CQĐT tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước và kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính đối với những cá nhân này.