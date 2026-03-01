Ngày 1/3, Công an TPHCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp cùng công an các phường triệt phá hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 83 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 28/2, sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt đột kích tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà không số, tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi.

Tụ điểm này do các đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng trú phường Hòa Lợi) cầm đầu, thu hút nhiều con bạc từ các địa phương đến tham gia.

Các đối tượng tham gia đá gà tại khu đất trống ở phường Hòa Lợi bị bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng bắt quả tang 45 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe máy, 2 ô tô cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Bính Ngọ), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an phường Vũng Tàu cũng đã đột kích tụ điểm đánh bạc trước nhà số 61-65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú phường Vũng Tàu) cầm đầu.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 38 đối tượng đang đánh bài cào (3 cây) ăn thua bằng tiền, thu giữ hơn 160 triệu đồng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của các đối tượng. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng liên quan.

Hai vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, mọi hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả đá gà, cờ bạc trá hình, đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự.