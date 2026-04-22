Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 ngày 21/4, người dân phát hiện một thùng gỗ tại khu gò mả trên phần đất của người đàn ông 70 tuổi ở ấp 6, xã Long Hưng.

Khi kiểm tra, mọi người phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh, khoảng 33 tuần tuổi, bên trong thùng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Kết quả giám định ban đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến tử vong của trẻ sơ sinh này là do suy tim và suy hô hấp.