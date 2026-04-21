Cuộc chạy đua trong đêm

Trưa 21/4, tại sở chỉ huy tạm thời ở xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ), Thượng tá Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạo Trù cùng đồng đội và các lực lượng chức năng tranh thủ nghỉ ngơi sau cuộc tìm kiếm xuyên đêm.

Xen giữa những phút lặng hiếm hoi là câu chuyện hỏi han sức khỏe của Nguyễn Tuấn Anh – nam sinh vừa được tìm thấy sau 36 giờ lạc giữa rừng núi Tam Đảo.

Toạ độ khoanh vùng và lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh viên mất liên lạc.

Trước đó, ngay khi nhận tin báo từ gia đình, Thượng tá Thực lập tức báo cáo cấp ủy, chính quyền và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng dân quân, phối hợp cùng người dân và cộng đồng chạy trail khẩn trương vào cuộc.

Hơn 100 người được chia thành 8 tổ tìm kiếm, mỗi tổ được trang bị đầy đủ bộ đàm, đèn pin, flycam nhiệt, thiết bị chiếu sáng, còi và loa. Tất cả được phân công nhiệm vụ rõ ràng, phổ biến kế hoạch và sơ đồ tác chiến trước khi lên núi.

Nhận định ban đầu của chỉ huy là nam sinh bị lạc đường, các mũi tìm kiếm được triển khai theo hướng ngược lên núi, bám theo các khe suối – nơi có khả năng người bị lạc tìm đến để nghỉ ngơi, sinh tồn. Từ những thông tin cuối cùng trước khi mất liên lạc, lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực ở độ cao 1.200–1.300m, nơi tín hiệu điện thoại đột ngột biến mất.

“Sau khi xác định vị trí cuối cùng, chúng tôi ‘cắt lớp’ bản đồ, tập trung lực lượng vào đúng khu vực trọng điểm, đồng thời liên tục phát loa, thổi còi để gửi tín hiệu cho nạn nhân”, Thượng tá Thực chia sẻ.

Niềm vui vỡ òa

Suốt đêm, 8 tổ chia nhau các hướng tìm kiếm. Tại sở chỉ huy, Thượng tá Thực gần như không rời vị trí, theo dõi từng tín hiệu, phân tích mọi manh mối được báo về nhằm rút ngắn thời gian tìm kiếm.

Nam sinh vui vẻ khi được giải cứu

Đến khoảng 7h, giữa không gian tĩnh lặng của rừng sâu, tiếng loa gọi bất ngờ nhận được hồi đáp yếu ớt: “Em ở đây, cứu em với".

Tổ số 8 lập tức lần theo âm thanh, phát hiện Tuấn Anh đang nằm kiệt sức bên bờ suối sau một đêm dài. Tiếng còi, tiếng loa đã đánh thức hy vọng sống trong cậu. Khi được tìm thấy, một nữ dân quân đã lao tới ôm chầm lấy nam sinh, cả hai bật khóc trong khoảnh khắc xúc động.

Thông tin “tìm thấy Tuấn Anh an toàn” được truyền về qua bộ đàm khiến cả sở chỉ huy vỡ òa. Mẹ và cậu của nam sinh – những người đã thức trắng đêm chờ tin – không kìm được nước mắt khi nghe tin con được cứu sống.

Niềm vui vỡ òa khi các lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh.

Tổ tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn cáng, võng, bông băng và nhu yếu phẩm để đưa nạn nhân xuống núi. Tuy nhiên, rất may Tuấn Anh chỉ bị xây xát nhẹ và có thể tự đi cùng đoàn.

Đánh giá về trường hợp này, Thượng tá Phan Văn Thực cho biết Tuấn Anh có kỹ năng sinh tồn khá tốt. Khi kiệt sức, nam sinh đã tìm đến suối để rửa chân tay, nghỉ ngơi – một lựa chọn hợp lý trong điều kiện rừng núi.

Trước chuyến đi, Tuấn Anh cũng mang theo đồ ăn, nước uống. Khi được tìm thấy, cậu vẫn còn 4 chiếc bánh và chia sẻ rằng có thể cầm cự thêm 2 ngày nữa. Chính điều này khiến lực lượng tìm kiếm tin rằng vẫn còn “cửa sống” và không đặt nặng kịch bản xấu nhất.

Đặc biệt, việc Tuấn Anh kịp gửi vị trí cuối cùng cho bạn gái trước khi điện thoại hết pin đã trở thành “chìa khóa vàng”, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng nhanh chóng.

Sau khi hồi sức, nam sinh có thể tự di chuyển xuống khu vực sơ cứu, dù một số đoạn vẫn cần sự hỗ trợ do kiệt sức. Trên đường trở về Hà Nội, Tuấn Anh chia sẻ: “Đến lúc này, em rất mệt. Mẹ của em đã khóc cả ngày hôm qua”. Trở về an toàn, Tuấn Anh gửi lời cảm ơn tới lực lượng tìm kiếm và những người đã hỗ trợ, giúp bản thân thoát khỏi nguy hiểm.

Từ vụ việc, Thượng tá Thực đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng: người đi leo núi cần trang bị kiến thức sinh tồn cơ bản; mang theo thiết bị có khả năng định vị GPS ngay cả khi mất sóng điện thoại; chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, thức ăn, nước uống và vật dụng y tế.

Người leo núi tuyệt đối không đi một mình; nên đi theo nhóm từ 5–6 người và có người dẫn đường chuyên nghiệp. Khi bị lạc, chúng ta cần nhanh chóng gửi định vị và liên hệ cơ quan chức năng gần nhất.