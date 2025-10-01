Với chủ đề “Hạ tầng số vững mạnh - nền tảng làm chủ các công nghệ chiến lược”, Diễn đàn Phát triển hạ tầng số Việt Nam - DigiInfra 2025 thu hút gần 800 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp viễn thông - công nghệ trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn bùng nổ ứng dụng các công nghệ chiến lược như AI, IoT, Big Data, Cloud, Blockchain, bán dẫn, 5G/6G, hạ tầng số được xác định là điều kiện tiên quyết để làm chủ và khai thác hiệu quả những công nghệ này.

Theo báo cáo mới nhất, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam đạt gần 775 triệu USD năm 2024, dự kiến sẽ tăng lên 1,24 tỷ USD trong năm 2025 và gấp đôi vào năm 2029. Năng lực trung tâm dữ liệu cũng đang tăng tốc mạnh mẽ, từ mức 45 MW năm 2024, dự báo sẽ đạt 525 MW vào năm 2025 và gần 1.000 MW vào năm 2030. Những con số này khẳng định bước tiến nhanh chóng của Việt Nam nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về chủ quyền dữ liệu, tiêu chuẩn xanh, an ninh mạng và năng lực R&D cốt lõi.

Đại diện CMC Telecom, ông Trịnh Quốc An - Chuyên gia tư vấn bảo mật đã tham gia phiên thảo luận với tham luận “Phòng thủ chủ động với AI trong kỷ nguyên đa nền tảng”. Bài trình bày phân tích bức tranh an ninh mạng toàn cầu và Việt Nam, chỉ ra những thách thức doanh nghiệp đang phải đối mặt: tấn công ransomware ngày càng tinh vi, khai thác lỗ hổng zero-day, cũng như rủi ro bảo mật đến từ ứng dụng AI.

Theo ông An, cách tiếp cận truyền thống “phòng thủ bị động” không còn phù hợp. Thay vào đó, doanh nghiệp cần áp dụng chiến lược phòng thủ chủ động (Proactive Defense), kết hợp AI để dự đoán, phát hiện và ứng phó sớm với các mối đe dọa. Đây cũng chính là triết lý đứng sau sự phát triển của nền tảng CCSP mà CMC Telecom mang đến DigiInfra 2025.

CMC Telecom - Triển lãm hạ tầng số toàn diện tại DigilInfra 2025

Tại sự kiện, khu vực triển lãm của CMC Telecom thu hút đông đảo khách tham quan và chuyên gia với hệ sinh thái dịch vụ hạ tầng số toàn diện. Doanh nghiệp mang đến 4 nhóm dịch vụ chủ lực: Data Center, CMC Cloud, Cyber Security và Connectivity - được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về an toàn, ổn định và mở rộng trong kỷ nguyên số.

Khu vực triển lãm của CMC Telecom trở thành điểm hẹn công nghệ, nơi kết nối các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu

Đến với khu vực triển lãm của CMC Telecom tại DigiInfra 2025, khách tham quan được trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái Hạ tầng số toàn diện và lắng nghe chuyên gia tư vấn giải pháp phù hợp cho từng nhu cầu. Gian trưng bày của CMC Telecom trở thành điểm hẹn công nghệ, nơi kết nối doanh nghiệp và chuyên gia để cùng khám phá những nền tảng hạ tầng số hiện đại, bảo mật và linh hoạt, hướng tới chủ quyền số an toàn và phát triển bền vững.

Tiên phong, hướng thới chủ quyền số và kinh tế bền vững

Việc tham gia DigiInfra 2025 không chỉ giúp CMC Telecom giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ hạ tầng số toàn diện mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược: “Your Data - We Care”. Triết lý này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc coi dữ liệu của khách hàng là tài sản quý giá nhất, được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu để kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030, hạ tầng số vững mạnh trở thành trụ cột không thể thiếu. DigiInfra 2025 là minh chứng cho nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng công nghệ trong việc thúc đẩy đầu tư, ứng dụng và đổi mới sáng tạo.

Với vai trò nhà cung cấp Hạ tầng số toàn diện hàng đầu, CMC Telecom khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng hạ tầng Cloud và Data Center đạt chuẩn quốc tế, phát triển các giải pháp bảo mật bảo đảm chủ quyền số, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Đại diện lãnh đạo CMC Telecom nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng một hạ tầng số vững mạnh không chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà còn là nền tảng chiến lược để Việt Nam làm chủ công nghệ, bảo đảm chủ quyền dữ liệu, và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. DigiInfra 2025 là cơ hội để CMC Telecom chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, cùng kiến tạo một tương lai số an toàn, bền vững”.

Với dấu ấn mạnh mẽ tại DigiInfra 2025, CMC Telecom tiếp tục khẳng định vị thế “Nhà cung cấp Hạ tầng số toàn diện số 1 tại Việt Nam”, tiên phong trong Data Center, Cloud và Cyber Security, đồng thời giữ vững sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số.

Thúy Ngà