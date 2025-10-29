Theo thông tin từ ban tổ chức Paris Masters 2025, Dimitrov đưa ra quyết định này chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi anh và đồng đội Nicolas Mahut bị loại ở nội dung đôi nam.

Việc phải thi đấu liên tiếp ở cả hai nội dung - đơn và đôi - khiến tay vợt người Bulgaria không thể duy trì thể trạng tốt nhất.

Dimitrov xin rút lui ở vòng 2 - Ảnh: Paris Masters

Các bác sĩ khuyến cáo anh nên nghỉ ngơi để tránh nguy cơ chấn thương nặng hơn, đặc biệt khi Dimitrov đã trải qua một mùa giải dày đặc.

Trận đấu ở vòng 2 đáng lẽ là màn so tài được chờ đợi giữa hai tay vợt có phong độ ổn định trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, với việc "Tiểu Federer" rút lui, Medvedev nghiễm nhiên tiến vào vòng 3 mà không cần tốn giọt mồ hôi nào.

Tay vợt người Nga được kỳ vọng sẽ tận dụng quãng nghỉ này để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và chờ đón đối thủ là một trong hai tay vợt người Ý Lorenzo Musetti hoặc Lorenzo Sonego.