Tay vợt người Nga chỉ mất hơn một giờ để khẳng định đẳng cấp của hạt giống hàng đầu. Với những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát nhịp độ tuyệt vời từ cuối sân, Medvedev nhanh chóng áp đảo đối thủ người Tây Ban Nha.

Ở set đầu, anh thắng liền 5 game đầu tiên và khép lại set với tỷ số 6-1 sau chưa đầy 30 phút.

Medvedev ra quân thuận lợi tại Paris Masters 2025 - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Munar thi đấu nỗ lực hơn nhưng vẫn không thể hóa giải lối đánh bền bỉ và chính xác của Medvedev. Tay vợt hạng 13 thế giới duy trì sự ổn định trong từng pha bóng, giành break ở game thứ 6 và tiến thẳng đến chiến thắng 6-3.

Với kết quả này, Medvedev ghi tên mình vào vòng 2 Paris Masters 2025, nơi anh sẽ đối đầu tay vợt có biệt danh "Tiểu Federer" Grigor Dimitrov Dimitrov.

Nhà vô địch năm 2020 đang cho thấy sự tự tin lớn trong hành trình chinh phục danh hiệu Masters cuối cùng trong năm.