Ở lượt trận thứ 5 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings đối đầu với PFU BlueCats. Đây là đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy từng thi đấu trước đây.

Gunma có khởi đầu rất tốt ở 2 set đấu đầu tiên. Thanh Thuý và Rozanski là hai tay đập chơi nổi bật, giúp Gunma Green Wings dẫn trước 2-0.

Thanh Thúy tỏa sáng tại giải VĐQG Nhật Bản.

Bước vào set 3, PFU BlueCats vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng 25/17. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì tốt nhất mà đội bóng cũ của Thanh Thúy làm được trong trận đấu này.

Ở set 4, Thanh Thuý vẫn là tay đập ghi điểm chủ lực, giúp Gunma Green Wings thắng 25/20, chung cuộc đánh bại đối thủ 3-1. Đây là chiến thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay của Gunma Green Wings.

Theo thống kê, Thanh Thúy là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho Gunma Green Wings (21 điểm). Không chỉ tấn công hay, "4T" còn hỗ trợ hàng phòng ngự rất tốt. Sau trận đấu, BTC bầu chọn Thanh Thúy là VĐV xuất sắc nhất (MVP).