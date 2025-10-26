Tái đấu PFU BlueCats ở lượt trận thứ 6 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings gặp nhiều khó khăn khi đối thủ rút ra bài học ở trận thua 1-3 ngày 25/10.

Ở set 1, đội bóng của Thanh Thúy tổ chức hàng chắn không tốt, bên cạnh việc mắc lỗi ở bước 1, để thua 21/25 trước PFU BlueCats.

Sang set 2, Gunma Green Wings thi đấu tốt hơn. Bộ ba tấn công Thanh Thúy - Rozanski - Niida thay nhau ghi điểm, giành chiến thắng 25/22, gỡ hòa 1-1.

Thanh Thúy có phong độ rất ấn tượng.

PFU BlueCats lại có một set đấu chơi rất hay nâng tỉ số lên 2-1, nhưng không thể ngăn cản được Gunma Green Wings thắng liên tiếp 2 set sau đó. Chung cuộc, Thanh Thúy cùng các đồng đội thắng 3-2 (21/25, 25/22, 16/255, 25/22, 15/12). Đây là chiến thắng thứ 2 của Gunma Green Wings trước PFU BlueCats, và là trận thắng thứ 3 tại giải.

Với cá nhân Trần Thị Thanh Thúy, chủ công sinh năm 1997 tiếp tục có một trận đấu tỏa sáng khi ghi tới 23 điểm (hiệu suất tấn công cao nhất đội 43.75%).

Với phong độ cực ấn tượng, Thanh Thúy được kỳ vọng còn bùng nổ hơn ở những trận đấu tiếp theo, giúp Gunma Green Wings cạnh tranh vị trí cao ở mùa giải năm nay.