Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Nguyễn Đình Bắc tham gia trận bóng thiện nguyện ở xã Yên Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An.
Đình Bắc đang là ngôi sao được mến mộ nhất Việt Nam.
Tiền đạo CAHN và U23 Việt Nam thi đấu cống hiến.
Anh ghi 4 bàn (trong đó có 1 siêu phẩm từ chấm đá phạt), giúp đội bóng xã Yên Trung ngược dòng thắng đối thủ 5-4.
Không chỉ là một trận giao hữu đơn thuần, Đình Bắc còn trực tiếp làm thiện nguyện.
Anh cùng BTC và các cầu thủ kêu gọi được 123 triệu đồng, trong đó cá nhân Đình Bắc ủng hộ 60 triệu đồng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An.
Đình Bắc trao quà cho người dân ở quê nhà.
Thời gian qua, Đình Bắc liên tục làm thừ thiện. Theo lịch thi đấu, ngày 24/2 tới, anh cùng CAHN có trận đấu bù vòng 10 V-League với Thanh Hóa.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng