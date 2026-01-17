“HLV Kim Sang Sik truyền đạt rằng đối phương lùi sâu, vì vậy chúng tôi cần cố gắng cầm được bóng ở phần sân đối phương để tạo sức ép. Tôi nghĩ ở bàn thắng đầu tiên, bản thân mình làm đúng những gì ban huấn luyện yêu cầu”, Đình Bắc cho biết.

Ở bàn mở tỉ số, Đình Bắc góp công lớn khi có cú căng ngang như "dọn cỗ" cho đàn em Lê Phát ghi bàn. Còn ở bàn thắng thứ 2, chính anh lập công với cú đánh đầu ngược.

Đình Bắc ăn mừng đầy cảm xúc sau bàn thắng đẹp mắt. Ảnh: Ted Trần

“Tôi chúc mừng Lê Phát với bàn thắng này. Cậu ấy xứng đáng và hy vọng tiếp tục thi đấu tốt hơn trong những trận sắp tới”, Đình Bắc gửi lời chúc mừng tới Lê Phát khi tiền đạo 18 tuổi có bàn thắng đầu tiên tại giải.

Đáng chú ý, Đình Bắc tiết lộ những lời nhắn nhủ với các đồng đội trong thời điểm khó khăn, khi U23 Việt Nam hai lần bị U23 UAE gỡ hòa.

“Tôi nói với anh em rằng phải cố gắng bình tĩnh, không để mất thế trận. Mình phải kiểm soát được tâm lý, kiểm soát bóng và tạo ra khoảng trống để chơi bóng, từ đó gây sức ép lên đối phương”, Đình Bắc cho biết.

“Sau khi có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2, chúng tôi rất vui mừng nhưng vẫn nhắc nhau phải cố gắng bảo vệ thành quả, không để đối phương gỡ hòa thêm lần nữa. Chúng tôi làm được và rất hạnh phúc”, tiền đạo sinh năm 2004 chốt lại.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn