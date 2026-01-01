"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn toàn đội U23 Việt Nam vì những nỗ lực rất tuyệt vời trong trận đấu. Tôi rất tự hào khi các bạn cố gắng suốt 120 phút. Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ đến sân và theo dõi, cổ vũ đội qua truyền hình.

Tôi tin rằng U23 Việt Nam mang đến thứ bóng đá chất lượng và cống hiến. Tôi tự hào về các cầu thủ", HLV Kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc sau trận thắng U23 UAE 3-2, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik tự hào về các học trò. Ảnh: Ted Trần

HLV Kim Sang Sik rất hài lòng khi mọi chỉ đạo của ông đều được các cầu thủ U23 Việt Nam tuân thủ tuyệt đối: "Anh Quân vào sân ở hiệp 2, và tôi chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Các cầu thủ khác cũng thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó giúp đội không phải nhận thêm bàn thua.

Tôi cũng nhận thấy một số cầu thủ đối phương kiệt sức, vì vậy tôi đưa vào sân ở hiệp sau các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó cũng đã phát huy tác dụng".

Dù gặp đối thủ Tây Á có thể hình, thể lực tốt nhưng U23 Việt Nam thi đấu sòng phẳng, thậm chí còn áp đảo đối thủ. HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam được chuẩn bị kỹ về thể lực để sẵn sàng cho mọi kịch bản.

U23 Việt Nam thắng tiến vào bán kết. Ảnh: Ted Trần

"Ngay từ trong hiệp 2, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta đang có thể lực tốt hơn đối thủ. Tôi chỉ đạo các cầu thủ tiếp tục dâng lên tấn công. Tôi rất vui và cảm ơn vì các cầu thủ đã làm tốt với một tinh thần quyết chiến, HLV Kim Sang Sik nói.

Trước câu hỏi của phóng viên về khả năng tái lặp thành tích vào chung kết như năm 2018, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Các cầu thủ nỗ lực, cố gắng rất nhiều để được thành quả như hiện tại. Chúng tôi chuẩn bị tốt hơn nữa để mang đến những màn trình diễn tốt hơn ở những trận tiếp theo.

Trước mắt, chúng tôi cần phải theo dõi trận U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc để phân tích kỹ về đối thủ. Sau đó, U23 Việt Nam nỗ lực chuẩn bị thật tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở bán kết".

