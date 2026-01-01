Sau màn rượt đuổi siêu kịch tính trước U23 UAE, U23 Việt Nam ngay lập tức trở thành tâm điểm trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á.

Người hâm mộ khu vực dành nhiều lời khen ngợi cho bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và cách tổ chức lối chơi đầy quả cảm của thầy trò Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam trở thành niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á - Ảnh: Ted Trần

Trên mạng xã hội, hàng loạt thông điệp chúc mừng được gửi tới U23 Việt Nam. Một CĐV Myanmar viết đầy cảm xúc: “Tôi muốn Việt Nam trở thành nhà vô địch Đông Nam Á năm 2026. Chúc mừng từ Myanmar”.

Lời chúc giản dị nhưng thể hiện sự tin tưởng lớn lao vào hành trình của Đình Bắc và các đồng đội.

CĐV Indonesia cũng không giấu được sự hào hứng khi gửi thông điệp ngắn gọn: “Ủng hộ Việt Nam. Tình yêu từ Indonesia.”

Trong khi đó, người hâm mộ Campuchia bày tỏ: “Chúc đội giành chức vô địch và mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.”

Đại diện Malaysia hào hứng với dòng trạng thái: “Việt Nam tiến vào bán kết.”

Còn CĐV Singapore nhấn mạnh niềm tự hào chung của khu vực: “Việt Nam khiến Đông Nam Á tự hào. Chúc may mắn từ Singapore.”

Những phản hồi tích cực ấy cho thấy U23 Việt Nam không chỉ chiến thắng bằng tỷ số, mà còn chinh phục được tình cảm của người hâm mộ khu vực.

Từ một đại diện Đông Nam Á đơn độc, thầy trò HLV Kim Sang Sik giờ đây đang mang trên mình kỳ vọng chung, trở thành lá cờ đầu của khu vực tại sân chơi U23 châu Á.

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

