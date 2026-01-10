Minh bạch thông tin, chặn đầu cơ, thổi giá

Nghị định 357 của Chính phủ quy định, kể từ ngày 1/3, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được vận hành đồng bộ. Trong đó mỗi bất động sản như nhà riêng lẻ, chung cư, sản phẩm trong dự án sẽ có một mã định danh điện tử riêng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land, đánh giá việc cấp mã định danh điện tử cho bất động sản là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý thị trường.

Ông Cao đánh giá, việc định danh bất động sản sẽ ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế, rửa tiền trong giao dịch bất động sản - những vấn đề đã tồn tại dai dẳng nhiều năm qua và gây méo mó thị trường.

“Khi mỗi căn nhà, mỗi thửa đất đều có mã định danh và được công khai trên hệ thống thông tin chính thống, việc ‘lập lờ’ về pháp lý, về giá, hay giao dịch hai giá sẽ khó có đất sống”, ông Cao nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐQT Khang Land, lợi ích của việc cấp mã định danh điện tử cho bất động sản không chỉ dành cho cơ quan quản lý, mà lan tỏa tới toàn thị trường và người dân.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Ông Cao nhìn nhận, mã định danh sẽ giúp tăng cường minh bạch thông tin. Người mua, người bán có thể tra cứu thông tin bất động sản một cách chính thống, thay vì phụ thuộc vào môi giới hoặc các nguồn tin truyền miệng.

Bên cạnh đó, việc định danh giúp hạn chế tình trạng môi giới lợi dụng sự thiếu minh bạch để thổi giá, đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường. “Khi thông tin đã rõ ràng, môi giới sẽ rất khó lợi dụng lỗ hổng để trục lợi như trước đây”, ông Cao nói.

Ngoài ra, thị trường sẽ tăng mức độ tin cậy. “Khi thông tin không còn mờ mờ ảo ảo, người mua và người bán sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn, hạn chế lừa đảo và tranh chấp”, ông nhận định.

Ở góc độ vĩ mô, theo vị này, hệ thống này còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững và lành mạnh, tạo nền tảng cho các chính sách quản lý hiện đại trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Vũ Cao, dù về mặt kỹ thuật việc triển khai hệ thống cần thời gian, nhưng tác động tâm lý tới thị trường sẽ đến rất sớm.

“Tôi cho rằng đây là giải pháp khá đồng bộ và quyết liệt, ngay khi nhà đầu nhận thức rõ rằng thị trường đang được quản lý bằng công nghệ, số hoá, tâm lý đầu cơ, thổi giá sẽ giảm đi”, ông nói.

Nền tảng cho quản lý hiện đại

Ở góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, cho rằng Nghị định 357 thể hiện rõ xu hướng quản lý thị trường bất động sản bằng công nghệ và số hóa.

“Trước đây chúng ta đã định danh cá nhân, tổ chức, bây giờ là định danh tài sản. Điều quan trọng là toàn bộ thông tin về bất động sản sẽ được số hóa, không chỉ dừng ở địa chỉ hay diện tích, mà còn bao gồm cả các trường thông tin khác như giá giao dịch…”, luật sư Tuấn phân tích.

Dự án bất động sản tại phường Định Công, Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Theo ông, khi cơ sở dữ liệu được hoàn thiện, đây sẽ là nền tảng để áp dụng các chính sách quản lý hiện đại như việc thực hiện chính sách thuế bất động sản có thể áp dụng với người sở hữu nhiều nhà, đất hoặc thuế lũy tiến theo thời gian nắm giữ.

Băn khoăn của không ít người dân là việc định danh bất động sản có khiến họ phải cung cấp thêm giấy tờ hay làm thủ tục hành chính mới hay không.

Luật sư Phạm Thanh Tuấn khẳng định, theo Nghị định 357 đã ban hành, người dân không phải nộp hồ sơ hay cung cấp thông tin bổ sung. Dữ liệu sẽ được tích hợp, chia sẻ từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Bộ Nông nghiệp và Môi trường (thông tin sổ đỏ, thửa đất), Bộ Tài chính (thông tin thuế)…

“Về ngắn hạn, việc định danh này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Nhưng về dài hạn, khi dữ liệu đầy đủ, thị trường sẽ đi vào quy củ hơn, các hành vi kê khai hai giá, trốn thuế sẽ bị hạn chế đáng kể”, luật sư Tuấn nói.

Đáng chú ý, Nghị định cũng cho phép người dân được yêu cầu cung cấp thông tin về bất động sản, qua đó mở ra một kênh tiếp cận dữ liệu chính thống, thay thế dần các nguồn thông tin không chính thức vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo chuyên gia, để việc định danh bất động sản thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố then chốt là chất lượng dữ liệu đầu vào. “Dữ liệu chính là xương sống của hệ thống. Muốn quản lý hiệu quả thì dữ liệu phải đúng - đủ - sạch - sống”, luật sư Phạm Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh nỗ lực số hóa của cơ quan nhà nước, theo chuyên gia, người dân cũng cần hạn chế tối đa tình trạng giao dịch viết tay, kê khai không đúng giá thực tế, để hệ thống dữ liệu phản ánh đúng bản chất thị trường.

Đối với người mua nhà, ông Nguyễn Vũ Cao khuyến cáo, trong bối cảnh năm 2026 nguồn cung dự báo khá lớn, cộng với hàng loạt chính sách pháp lý mới được triển khai, nên bình tĩnh, kiên nhẫn, tránh mua theo tâm lý đám đông.

“Thời gian tới sẽ có những điều chỉnh về giá, về sản phẩm, về giá trị thực. Khi đó, quyền lợi pháp lý của người mua sẽ được bảo vệ tốt hơn và có nhiều lựa chọn hơn”, ông Cao nhận định.