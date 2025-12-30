Theo phản ánh của cử tri tỉnh Ninh Bình, hiện giá nhà đất, bất động sản (BĐS) tăng cao do giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo, gây khó khăn cho người thực sự có nhu cầu. Cử tri đề nghị có chính sách kiểm soát, quản lý chặt chẽ lĩnh vực này; đồng thời ưu đãi hơn nữa để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội, giá cả phù hợp với công nhân và người thu nhập thấp.

Siết quản lý môi giới, minh bạch hóa thị trường

Trả lời kiến nghị này, Bộ Xây dựng cho biết, những năm gần đây, thị trường BĐS tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất ổn, gây khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Cơ quan này chỉ rõ, giá nhà đất tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng mất cân đối cung - cầu, thông tin quy hoạch chưa minh bạch và tâm lý đám đông. “Trong đó có nguyên nhân do giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Để kiểm soát tình trạng này, Bộ Xây dựng cho biết cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường quản lý hoạt động môi giới BĐS, yêu cầu cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ theo quy định. Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giám sát hoạt động của sàn giao dịch và các tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới nhằm hạn chế tình trạng hoạt động tự phát, thiếu kiểm soát, gây nhiễu loạn thị trường.

Bàn tư vấn môi giới đặt ngay bên ngoài khu vực tổ chức một cuộc đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội. Ảnh: P.T

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi thao túng thông tin, tung tin sai lệch về quy hoạch, lợi dụng việc sắp xếp địa giới hành chính để tạo nhu cầu giả, lôi kéo đám đông giao dịch, liên kết đầu cơ, thổi giá.

Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời nghiên cứu mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để tăng minh bạch cho thị trường.

Điều tiết tín dụng, thuế để kiểm soát giá nhà đất

Để kiềm chế và kiểm soát giá nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nhóm giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở giá phù hợp để đề xuất đưa vào Luật sửa đổi Luật Nhà ở trong năm 2026.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính được giao rà soát các chính sách tín dụng, thuế liên quan đến bất động sản để kịp thời đề xuất các biện pháp điều tiết phù hợp, góp phần kiểm soát giá nhà đất.

Các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và quy hoạch cũng cần được rà soát, hoàn thiện theo hướng cắt giảm thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh triển khai dự án, tăng nguồn cung cho thị trường.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Liên quan đến kiến nghị tăng ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2023 được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, giảm giá bán, giá thuê, giá thuê mua ở mức phù hợp. Đáng chú ý, luật đã bổ sung riêng một chương về nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp nhằm gia tăng nguồn cung.

Để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong năm 2025, nhiều cơ chế, chính sách mới đã được ban hành nhằm cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc triển khai Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.