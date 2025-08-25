Với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương không thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Số lượng thứ trưởng và tương đương, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và tương đương...; số lượng cấp phó đầu mối bên trong cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành.

Với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa: Ở Trung ương thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người. Cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Số lượng phó vụ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 3 người; trường hợp đặc biệt cấp có thẩm quyền quyết định. Số lượng phó trưởng phòng và tương đương tối đa thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của phòng và tương đương thuộc bộ, ngành.

Ở địa phương thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của chức danh, chức vụ tương đương thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng cấp xã.

Với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Số lượng cấp phó các ban, bộ, ngành Trung ương thành lập mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập nhiều cơ quan, tổ chức cùng cấp được quy định theo từng trường hợp.

Cụ thể, với ban, bộ, ngành chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa: Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 6 người. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 7 người.

Với ban, bộ, ngành đã có quy định số lượng cấp phó tối đa: Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.

Với cấp vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

Số lượng phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành

Với TPHCM số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành (hiện nay quy định số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố không vượt quá 3 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 6 người).

Với thành phố trực thuộc Trung ương (có thực hiện sáp nhập): Thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND thành phố tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất (hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp).

Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 7/8 vừa qua. Ảnh: Việt Hùng

Với thành phố thành lập từ 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND thành phố tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất (hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp).

Hiện nay quy định số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 4 người.

Với các tỉnh được thành lập từ sáp nhập 2 tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh không vượt quá 1 người; phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất (hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp).

Tỉnh thành lập từ 3 tỉnh sáp nhập làm 1 thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất (hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp).

Hiện nay quy định số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh loại I tối đa không vượt quá 4 người, tỉnh loại II, loại III tối đa không vượt quá 3 người.

Với ban, sở, ngành của tỉnh, thành hợp nhất, sáp nhập từ 2 tỉnh, thành thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người (trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập, số lượng tối đa không vượt quá 2 người) so với quy định hiện hành.

Ban, sở, ngành của tỉnh, thành hợp nhất, sáp nhập từ 3 tỉnh, thành thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người (trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập, số lượng tối đa không vượt quá 3 người) so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

Với các sở đặc thù... chỉ có ở 1 tỉnh, thành khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất sẽ giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương theo quy định hiện hành.