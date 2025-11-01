Trong phim Bịt mắt bắt nai, Lương Gia Huy đảm nhận vai phản diện háo sắc, bạo lực và đểu cáng. Diễn viên có nhiều cảnh “giường chiếu” nóng bỏng, bạo lực với 2 bạn diễn nữ cùng loạt cảnh rượt đuổi, đánh đấm kịch tính. Nổi bật trong đó là cảnh phim anh nude hoàn toàn, để lộ vòng 3 khiến khán giả bàn tán.

Phân đoạn cảnh nóng của Lương Gia Huy trong trailer.

Lương Gia Huy nói vai diễn được quay cách đây 3 năm. Thời điểm này khi phim ra rạp, anh chờ đợi phản ứng của mọi người về màn thể hiện của mình.

Diễn viên quan niệm không sợ nhân vật bị ghét hoặc chê xấu, chỉ sợ bị chê diễn không tốt. Với mỗi vai diễn, anh mong mang đến được giá trị nhất định.

Mục tiêu của anh khi đóng cảnh tắm trên phim không đơn thuần là "khoe cơ bắp" mà qua đó để xây dựng nhân vật trong phim là một con người tham vọng, lạnh lùng và luôn muốn kiểm soát mọi thứ.

Diễn viên Lương Gia Huy.

“Tôi sẵn sàng lắng nghe, đón nhận mọi ý kiến trái chiều. Công việc diễn xuất đòi hỏi sự hóa thân, tôi cố gắng làm tròn trịa nhất từ ý tưởng kịch bản ban đầu”, anh chia sẻ với VietNamNet.

Lương Gia Huy cũng vui mừng khi phim được dán nhãn T16 thay vì T18 như trước đó. Anh mong phim đến được với khán giả.

Nhờ thành công của Mưa đỏ, nhiều diễn viên được chú ý, có người “bật” lên thành sao. Là 1 trong những gương mặt tham gia dự án, Lương Gia Huy bày tỏ biết ơn. Anh xem đây là cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm miệt mài làm nghề.

Clip diễn viên Lương Gia Huy chia sẻ

“Thành công của Mưa đỏ vừa là bàn đạp, nhưng cũng là lời nhắc nhở tôi và các đồng nghiệp phải tỉnh táo hơn, nỗ lực cho từng dự án đến với mình trong tương lai”, anh bày tỏ.

Bạn diễn của Lương Gia Huy trong phim là Bích Ngọc - nữ diễn viên đóng em gái Phương Oanh trong Hương vị tình thân. Nữ diễn viên Gen Z từng được yêu mến qua vai Út Trong của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam cùng loạt phim Cậu Vàng, Hương vị tình thân, Hạnh phúc bị đánh cắp, Lưới trời…

Trái ngược với hình ảnh “nàng thơ” quen thuộc, Bích Ngọc lần này lột xác vào vai cô gái quyến rũ và toan tính. Nữ diễn viên bày tỏ hy vọng tạo nên cú rẽ hướng ấn tượng trong sự nghiệp.

Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết dù được bấm máy cách đây 3 năm, phim vẫn phản ánh tính thời sự với những vấn đề nóng bỏng của xã hội.

4 diễn viên của phim "Bịt mắt bắt nai".

Phim mang đến màu sắc khác biệt với góc khuất hôn nhân và tình ái, cùng sự phức tạp trong nội tâm của mỗi nhân vật.

Bịt mắt bắt nai kể về nhà văn Hiệp (Dũng Bino đóng) cùng bạn gái là Trang (Thái Trà My đóng), 1 nhân viên bất động sản đến dự tiệc và nghỉ dưỡng tại một resort trên núi theo lời mời của cô chủ Ngọc (Bích Ngọc đóng).

Tại đây, cả hai gặp gỡ Long (Lương Gia Huy đóng), chồng của Ngọc. Khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Trang lộ vẻ hoang mang và run sợ khi đối diện với Long, mang theo mối nghi ngờ đây là kẻ từng làm hại cô.

Ngoài Lương Gia Huy, bộ phim đang được chiếu các rạp trên toàn quốc quy tụ các diễn viên Bích Ngọc, Dũng Bino, Thái Trà My…

