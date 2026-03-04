Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước Phạm Thị Thanh Hương đã ký công văn đề ngày 2/3 gửi tới CTCP Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest (HPX) giao Chủ tịch HPX Đỗ Quý Hải là người đại diện công ty này buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do một loạt vi phạm hành chính liên quan tới việc sử dụng tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã được thông qua và công bố.

Theo đó, doanh nghiệp đã sử dụng chưa đúng mục đích một phần số tiền huy động từ các lô trái phiếu, bao gồm: 250/450 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2123011; 100/100 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2122002; 104,248/300 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2224001; và 51,941 tỷ đồng cùng 1,987 tỷ đồng trong tổng số 250 tỷ đồng của trái phiếu mã HPXH2124009.

Hành vi này được xác định vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP, liên quan đến việc sử dụng tiền thu từ chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng phương án đã được phê duyệt hoặc nội dung đã công bố cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Do thời hiệu xử phạt hành chính đã hết, cơ quan chức năng chỉ tập trung áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính bắt buộc.

Cụ thể, Hải Phát Invest phải thu hồi toàn bộ trái phiếu đã phát hành và hoàn trả tiền gốc kèm theo lãi suất cam kết cho các nhà đầu tư trong thời hạn tối đa là 75 ngày. Mọi chi phí liên quan đến quá trình thực hiện việc bồi hoàn và xử lý này đều do phía công ty tự chi trả. Quyết định cũng nêu rõ quyền khiếu nại của doanh nghiệp và cảnh báo về việc cưỡng chế thi hành nếu đơn vị không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn.