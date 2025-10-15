Định lý Pytago là gì? Trong sách giáo khoa Toán 8, bộ Cánh diều, trang 97, định lý Pytago (Pythagore) phát biểu như sau: Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của 2 cạnh góc vuông. Định lý này được đặt tên theo người đầu tiên chứng minh được nó là nhà toán học Hy Lạp Pythagore (tiếng Hy Lạp là Pythagoras) dù mối liên hệ giữa tổng bình phương các cạnh của tam giác vuông đã được biết khá lâu trong lịch sử. Có rất nhiều cách để chứng minh định lý Pytago, bao gồm cả chứng minh bằng hình học lẫn đại số, mà một số cách được biết đến từ hàng nghìn năm trước.

Công thức định lý Pytago thuận Công thức toán học của định lý Pytago thuận là a2 + b2 = c2 Trong đó: a và b là độ dài của 2 cạnh góc vuông c là độ dài của cạnh huyền Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, AC = 12cm. Tính độ dài cạnh BC Đáp án: Do tam giác ABC vuông tại A nên theo định lý Pytago, ta có: BC2 = AB2 + AC2 = 52+122 = 169. Vậy BC = 13 (cm)

Công thức định lý Pytago đảo Định lý Pytago đảo là Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông. Ví dụ: Cho tam giác DEG có DE = 7cm, DG = 24cm và EG = 25 cm. Tam giác DEG có phải là tam giác vuông hay không? Đáp án: Xét tam giác DEG ta có EG2 = 252 = 625 DE2 + DG2 = 72 + 242 = 49 + 576 = 625 Vậy EG2 = DE2 + DG2 . Do đó, tam giác DEG vuông tại D (theo định lý Pytago đảo).