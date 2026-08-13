Khoảng 19h47 tối 13/8, lực lượng chức năng phát hiện 3 con diều gắn đèn chớp được thả vào ban đêm tại khu vực phường Tây Thạnh, địa bàn giáp ranh Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Tân Sơn Nhất.

Do vật thể nằm ngay trên đường máy bay tiếp cận, Trung tâm Điều phối luồng không lưu đã tạm thời hạn chế các chuyến bay khởi hành từ sân bay khác đến Tân Sơn Nhất.

Sân bay Tân Sơn Nhất lại tạm gián đoạn khoảng 10 phút vì 3 con diều gắn đèn chớp. Ảnh minh họa: Tuấn Kiệt

Một số máy bay từ Pleiku (Gia Lai), Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hoà)... đang trên đường đến được điều phối bay chờ tại khu vực phù hợp để đảm bảo an toàn.

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp cùng đơn vị quân đội địa bàn xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm. Sau khoảng 10 phút, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Hai ngày trước (11/8), sân bay Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh do phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV/drone) xuất hiện trái phép trong vùng tĩnh không sân bay. Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay, khiến hàng loạt tàu bay phải bay chờ, chuyển hướng hạ cánh hoặc hoãn giờ cất cánh.