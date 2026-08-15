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Ngày 15/8, Công an TPHCM cho biết đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý 3 người có hoạt động thả diều sáo ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và an toàn hoạt động bay.

Công an đã làm việc với 3 người có liên quan gồm: Thân Văn T. (SN 1984, quê Bắc Ninh, ngụ phường Tân Bình), Tôn Văn Ch. (SN 1979, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng Ph. (SN 2000, quê Đồng Tháp).

Công an mời làm việc 3 người liên quan. Ảnh: CACC

Như đã thông tin, chiều tối 13/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh, đe dọa an ninh, an toàn bay nên đã triển khai phương án ứng phó theo quy định.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Công an TPHCM tổ chức truy xét, xác định vật thể bay là một con diều kích thước lớn, gắn đèn nhấp nháy và sáo, được thả ở độ cao hơn 300m. Ba người liên quan đã được triệu tập để làm rõ hành vi vi phạm.

Cận cảnh con diều sáo mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Qua vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký sử dụng, điều khiển thiết bị bay không người lái. Người dân tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái, thả diều gần khu vực sân bay, đường cất - hạ cánh và vùng phụ cận.

Các hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp an toàn hoạt động bay, gây thiệt hại lớn về kinh tế và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đặc biệt có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Công an TPHCM cũng đề nghị người dân khi phát hiện trường hợp thả diều, thiết bị bay hoặc vật thể bất thường tại khu vực sân bay và vùng phụ cận cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để ngăn chặn, xử lý từ sớm.