Hành trình chiến đấu cùng gia đình nhỏ

Khi được chẩn đoán mắc ung thư vú năm 2024, ca sĩ Hồng Nhung đứng trước quyết định khó khăn: hoãn ca phẫu thuật để thực hiện chương trình Hồng Nhung hát về Hà Nội hay ưu tiên sức khỏe.

Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Nhung cho biết khi nhận được chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, chương trình tại Nhà hát Hồ Gươm đã bán được 3/4 số vé, toàn bộ vé được bán hết trước ngày biểu diễn hơn 3 tuần. Được sự ủng hộ của các bác sĩ, nữ ca sĩ quyết tâm thực hiện chương trình cùng đạo diễn Cao Trung Hiếu và giám đốc âm nhạc Hoài Sa với hơn 130 diễn viên tham gia.

Hồng Nhung hát "Hà Nội là tôi":

Đối với bất cứ phụ nữ nào khi có biến cố sức khoẻ, điều đầu tiên nghĩ đến luôn là con cái, nhất là những người mẹ đơn thân như Hồng Nhung. May mắn là cô được các bác sĩ tâm lý giúp đỡ cách nói chuyện với hai con sinh đôi 13 tuổi đúng đắn nhất.

Được sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý, Hồng Nhung có cách chia sẻ nhẹ nhàng với các con. Hai đứa trẻ khá chín chắn so với tuổi nên tuy thương mẹ, lo lắng nhưng không vì thế mà ủy mị. Các con chọn nhạc cho Hồng Nhung nghe, vẽ tranh tặng mẹ. Hai con lại trở thành nguồn động lực rất lớn cho nữ ca sĩ để đi qua thời gian điều trị.

Ba mẹ con Hồng Nhung đi du lịch ở New Zealand.

Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, âm nhạc trở thành "cứu cánh" đối với Hồng Nhung. Cô cho rằng những nghệ sĩ may mắn vì nghệ thuật họ đam mê theo đuổi sẽ luôn là cứu cánh trong cuộc đời. Ngay cả khi ở bệnh viện, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục sáng tác.

Với điều kiện sức khỏe hiện tại, cô phải có cách đặc biệt để tự chăm sóc với sự giúp đỡ của bác sĩ song quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Hồng Nhung tập trung vào âm nhạc, kết hợp yoga và thiền nên hoàn toàn tin tưởng sẽ thực hiện tốt các công việc.

Hồng Nhung đang bận rộn với nhiều chương trình biểu diễn lớn.

Nhận thức mới về cuộc sống và nghệ thuật

Sau hành trình không dễ dàng, nhân sinh quan của Hồng Nhung thay đổi nhiều. Cô nhận thấy khi khỏe mạnh, con người nghĩ cuộc sống có quá nhiều vấn đề. Nhưng khi gặp bệnh nan y mới thấy chỉ có một vấn đề duy nhất - sức khỏe. Bây giờ, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu và cũng là thông điệp Hồng Nhung muốn lan tỏa.

Chia sẻ với VietNamNet, sau phẫu thuật, Hồng Nhung được khám định kỳ - đầu tiên 3 tháng một lần, sau đó là 6 tháng một lần. Bác sĩ luôn thay đổi thuốc để giúp sức khỏe ở điểm tốt nhất. May mắn là Hồng Nhung vẫn tập hát mỗi ngày, tập yoga, thiền nên giữ được giọng hát, thậm chí mở rộng được âm vực.

Hồng Nhung rất mong muốn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Hồng Nhung nhận thấy mình cần và muốn thực hiện sứ mệnh quan trọng không kém: lan tỏa tinh thần tích cực đối với phụ nữ, thông điệp khuyến khích thường xuyên khám sức khỏe và tầm soát ung thư. Đối với phụ nữ, ung thư vú và ung thư tử cung xảy ra rất nhiều nhưng nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao.

Bài hát Chiếc nơ hồng được Hồng Nhung sáng tác tại bệnh viện dành cho những phụ nữ cùng hoàn cảnh. Ca khúc đã được thu âm với 11 giọng ca với thông điệp khuyến khích phụ nữ thường xuyên đi khám sức khỏe và tầm soát ung thư, đồng thời động viên những ai không may mắn mắc bệnh rằng họ không một mình.

Hồng Nhung mới trở lại năm 2025 với Tự hỏi - một màu sắc hoàn toàn mới. Bài hát do cô đồng sáng tác cùng Lope Phạm và Trung Trần, được thực hiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cô cho biết có lẽ ê-kíp đã viết một trang sử nho nhỏ trong lĩnh vực quay MV khi loại hình âm nhạc trẻ trung kết hợp với biểu diễn hình ảnh cổ điển tại nơi đã trở thành di sản.

Đây chính là hướng đi tương lai của Hồng Nhung - rất mong muốn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ. Ngay sau Tự hỏi, cô vui được cùng DTAP làm việc trong tác phẩm Điều phi thường nhỏ bé với rapper Đen Vâu.

Dịp Tết này, Hồng Nhung sẽ ra mắt album hát về Hà Nội mang tên Hà Nội là tôi cùng dàn nhạc giao hưởng. Album sẽ có cả bài hát cũ và mới về Hà Nội, phát hành trên đĩa CD và các nền tảng nhạc số.

MV "Tự hỏi" - Hồng Nhung:

Ảnh, video: FBNV