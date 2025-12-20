Tùng Dương song ca với thầy giáo Trọng Hiếu ca khúc hit "Tái sinh":

Ngày hội Gia đình "NTT’s Family Day - Home of love, school of happiness" quy tụ đông đảo nhiều thế hệ là các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh, cựu học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Sự xuất hiện của divo Tùng Dương đã khuấy động không khí sự kiện.

Tùng Dương được chào đón nhiệt tình khi tới biểu diễn và giao lưu tại trường.

Gần 1.000 thầy cô, phụ huynh, học sinh hòa mình vào không khí sôi động của sự kiện và hưởng ứng màn trình diễn đầy nhiệt huyết của Tùng Dương. Không có khoảng cách giữa 1 ngôi sao và khán giả, nhiều thầy cô và các em học sinh trong trường đã tới chụp ảnh, xin chữ ký vào giao lưu với Tùng Dương. Đặc biệt, divo đã song ca bài Tái sinh với thầy giáo Trọng Hiếu.

Cùng với màn trình diễn của Tùng Dương, Ngày hội Gia đình Trường Nguyễn Tất Thành năm 2025 còn có sự góp mặt của ca sĩ Hà Đình Huy, DJ Tuấn Dũng tổ chức giải chạy "Nhà yêu thương - Trường hạnh phúc", các tiết mục biểu diễn của học sinh và cựu học sinh; trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp; cùng khu hội chợ ẩm thực, đồ lưu niệm sôi động, gắn kết cộng đồng.

Tùng Dương song ca bài "Tái sinh" với thầy giáo Trọng Hiếu.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - nhấn mạnh: "Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành kiên định với triết lý giáo dục toàn diện, nơi mỗi thầy cô, cán bộ, nhân viên, mỗi phụ huynh và học sinh đều cảm nhận sâu sắc: Trường học là Nhà. Ở đây, học sinh không chỉ được trang bị tri thức mà còn được bồi dưỡng nhân cách, ý chí và thể chất để có bản lĩnh sống, năng lực thích ứng và trách nhiệm công dân trong một xã hội không ngừng biến đổi.

Thông qua các giờ học, hoạt động thể thao, văn hóa – nghệ thuật, khoa học, hướng nghiệp và giáo dục trải nghiệm, nhà trường không ngừng lan tỏa những giá trị cốt lõi: lòng nhân ái, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Mỗi thành viên Nguyễn Tất Thành được khuyến khích rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói, hành động để trở thành người tử tế, người có ích và sống một cuộc đời có ý nghĩa".

Ca sĩ Tùng Dương chụp ảnh với CLB âm nhạc M4U của trường.

Với tinh thần tiết kiệm và sẻ chia, toàn bộ chi phí tổ chức được cân đối tối ưu, các khoản đóng góp tại giải chạy và không gian hội chợ và không gian văn hóa - nghệ thuật sẽ được đóng góp vào Quỹ "Vì cộng đồng" của nhà trường, nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngày hội thu hút 1.000 người gồm thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Ảnh: Mạnh Nguyễn

Clip: Ánh Ngọc