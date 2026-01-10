Đến thời điểm này Tùng Dương là ca sĩ duy nhất làm việc chung với cả 2 bố con nghệ sĩ saxophone Hồng Kiên và con gái Hồng Trang (nghệ danh NÂN). Anh là ca sĩ đầu tiên và duy nhất cùng làm nhạc với 2 bố con, ở 2 album khác nhau.

Tuần này của Khách sạn 5 sao, VTV3 mở ra một không gian rất đặc biệt với sự xuất hiện của nghệ sĩ saxophone Hồng Kiên và con gái anh - ca sĩ Hồng Trang (NÂN).

Hồng Kiên và con gái Hồng Trang.

Một người cha gắn bó cả đời với jazz, saxophone và những không gian âm nhạc trầm lắng. Một người con chọn giọng hát nhẹ khẽ, thì thầm những cảm xúc rất riêng của thế hệ trẻ. Hai thế hệ âm nhạc gặp nhau không bằng lý thuyết mà bằng những câu chuyện gia đình, những khoảnh khắc làm nghề và cách âm nhạc lặng lẽ nuôi dưỡng cảm xúc qua năm tháng. Không phô trương, ồn ào, chỉ có sự đồng điệu rất tự nhiên giữa cha và con, giữa kinh nghiệm và sự mong manh của tuổi trẻ.

Tại Khách sạn 5 sao, khán giả không chỉ lắng nghe âm nhạc mà còn được nghe về hành trình làm nghề trong cùng một gia đình - nơi cảm xúc, đam mê và sự thấu hiểu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, một cách rất tự nhiên.

Hồng Kiên được biết đến với biệt danh "Kiên Sax", là một nghệ sĩ saxophone tài năng và một nhạc sĩ sáng tác với nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng. Anh là một trong những thành viên chủ chốt của ban nhạc Anh Em, nhóm nhạc đã đóng góp không ít cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.

Hồng Kiên tại "Khách sạn 5 sao".

Hồng Kiên không chỉ được biết đến là nghệ sĩ saxophone xuất sắc mà còn là nhạc sĩ sáng tác đứng sau nhiều bản hit của Mỹ Linh, Thu Phương.

Tự nhận mình là người "không có số nổi tiếng" nhưng những đóng góp thầm lặng của Hồng Kiên trong gần 40 năm qua đã để lại dấu ấn trong làng nhạc Việt có thể kể đến như chương trình In the spotlight, những dự án âm nhạc với Tùng Dương, Trọng Tấn... Sau 36 năm gắn bó với âm nhạc, với nhiều thăng trầm, nhiều dấu mốc đã vượt qua, anh đã nhận được những trái ngọt trong cuộc đời.

Hồng Kiên và Tùng Sax.

Tự nhận mình không phải là người giảng dạy chuyên nghiệp nhưng những nghệ sĩ trẻ saxophone hiện nay đa phần đều là những học trò Hồng Kiên, truyền lửa, truyền nghề, trong đó có nghệ sĩ Tùng Sax - nhân vật cũng xuất hiện ở Khách sạn 5 sao tuần này.

Tuy nhiên, điều Hồng Kiên tự hào nhất chính là con gái Hồng Trang. Trong chương trình, nữ ca sĩ có biệt danh NÂN biểu diễn bài Chẳng yêu em thì dám yêu ai với bố Kiên.

Điều thú vị là Hồng Kiên hầu như không nhận xét, góp ý những sản phẩm âm nhạc của con gái. Hai bố con theo đuổi hai hướng âm nhạc khác nhau, cứ tưởng người trong nhà cùng làm âm nhạc bổ trợ cho nhau nhưng bố hầu như không nhận xét gì về sản phẩm của Hồng Trang, chỉ đứng phía sau ủng hộ những điều con gái cần.

Ở Khách sạn 5 sao, hai bố con chia sẻ về những lần làm nhạc, những dự định và kế hoạch cũng như điều Hồng Trang muốn nói với bố mà trước giờ chưa từng thổ lộ cũng như điều Hồng Kiên muốn nhắn nhủ con gái trong chặng đường trưởng thành.