Novak Djokovic thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại Ugo Humbert sau ba set đấu căng thẳng tại Basel Open, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ 19 tham dự ATP Finals.

Video highlights Novak Djokovic 2-1 Ugo Humbert:

Trở lại Basel Open sau 15 năm vắng bóng, Novak Djokovic trải qua trận ra quân đầy khó khăn trước Ugo Humbert. Tay vợt 39 tuổi người Serbia để thua set đầu 4-6 khi đối thủ liên tục gây sức ép bằng những cú thuận tay uy lực.

Tuy nhiên, Djokovic nhanh chóng lấy lại phong độ trong set hai. Cựu số một thế giới sớm giành break, phát huy khả năng phòng ngự bền bỉ để thắng 6-3. Trong khi đó, Humbert phải nhờ chăm sóc y tế vì đau lưng dưới.

Djokovic có chiến thắng đầu tiên tại Basel Open sau 15 năm - Ảnh: ATP

Bước vào set quyết định, Djokovic tiếp tục thể hiện bản lĩnh, kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng để thắng 6-4, khép lại trận đấu sau 2 giờ 26 phút.

Chiến thắng giúp Djokovic nối dài chuỗi 33 trận thắng liên tiếp trước các tay vợt Pháp, đồng thời cán mốc 20 trận thắng ATP Tour trong năm thứ 21 liên tiếp.

Đáng chú ý, Djokovic đang cạnh tranh quyết liệt suất dự ATP Finals 2026 tại Turin. Anh hiện đứng thứ 11 trong cuộc đua, kém Rafael Jodar 319 điểm.

Ở vòng tiếp theo, Djokovic sẽ chạm trán Jan-Lennard Struff, đối thủ anh từng toàn thắng cả 8 lần gặp trước đó.