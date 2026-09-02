Bà T.H cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026, sửa đổi, bổ sung Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 168/2025 về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, quy định mới thay đổi tiêu chí xác định và nội dung kê khai chủ sở hữu hưởng lợi. Tuy nhiên, Nghị định số 296/2026 không sửa đổi khoản 1 Điều 52 về thời hạn 10 ngày phải thông báo khi có thay đổi, đồng thời cũng không có quy định chuyển tiếp riêng về thời hạn để các doanh nghiệp đang hoạt động rà soát, kê khai lại.

“Việc thay đổi tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi theo Nghị định số 296/2026 có được xem là ‘có sự thay đổi thông tin’ để doanh nghiệp phải thông báo trong 10 ngày hay không? Doanh nghiệp đang hoạt động phải chủ động nộp hồ sơ cập nhật ngay hay chờ đến lần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tiếp theo? Nếu phải cập nhật ngay, thời điểm bắt đầu tính thời hạn 10 ngày là từ ngày 23/7/2026 hay mốc thời gian nào khác?”, bà H. gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp băn khoăn có phải cập nhật lại thông tin chủ sở hữu hưởng lợi trong 10 ngày sau khi quy định mới có hiệu lực. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết: Ngày 23/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 296/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/7/2026.

Theo đó, Điều 3 Nghị định 296/2026 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 168/2025, trong đó có quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.

Nghị định 296/2026 không quy định doanh nghiệp đang hoạt động phải rà soát, cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nghị định có hiệu lực.

Các quy định chuyển tiếp của nghị định cũng không đặt ra nghĩa vụ và thời hạn này đối với doanh nghiệp đã hoạt động trước ngày 23/7/2026.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp đã kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và thực tế không phát sinh thay đổi về thông tin đã kê khai thì không phải thực hiện lại thủ tục thông báo chỉ vì tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 296/2026.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh thay đổi thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 168/2025.

Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/7/2025 nhưng chưa thực hiện bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.