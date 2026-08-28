Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, pháp luật về quản lý thuế quy định người nộp thuế đang ở trạng thái 06 - “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vẫn có thể được khôi phục hiệu lực mã số thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đúng thủ tục, cơ quan thuế hướng dẫn một số nội dung cơ bản về điều kiện và quy trình khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Theo đó, điều kiện để khôi phục mã số thuế gồm:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc giấy phép tương đương.

- Doanh nghiệp/tổ chức phải có mặt và hoạt động thực tế tại trụ sở đã đăng ký, hoặc đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính (nếu chuyển địa điểm).

- Doanh nghiệp/tổ chức phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ kê khai thuế còn thiếu, nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh trước và trong thời gian bị đóng mã số thuế.

- Trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao, đang bị kiểm tra, thanh tra, xác minh hoặc xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn, việc khôi phục hiệu lực mã số thuế được xem xét căn cứ kết quả xử lý và điều kiện cụ thể theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vẫn có thể khôi phục hiệu lực mã số thuế nếu đáp ứng các điều kiện. Ảnh: VGP

Quy trình thực hiện 5 bước:

Bước 1. Rà soát thông tin và nghĩa vụ thuế

Người nộp thuế kiểm tra, xác nhận địa chỉ hoạt động (cũ hay mới); rà soát tình trạng kê khai thuế, các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) và kiểm tra tình trạng sử dụng hóa đơn để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế.

Bước 2. Nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo Mẫu số 25/ĐKT (tại Thông tư số 90/2026 của Bộ Tài chính) tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký thuế hoặc địa chỉ hoạt động, người nộp thuế thực hiện đồng thời thủ tục cập nhật thông tin theo quy định. Nếu thuộc đối tượng liên thông, việc cập nhật được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh; trường hợp đăng ký thuế trực tiếp thì thực hiện tại cơ quan thuế.

Bước 3. Phối hợp với cơ quan thuế xác minh thực tế

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế rà soát nghĩa vụ kê khai, nợ thuế, tình hình sử dụng hóa đơn và các vi phạm về thuế, hóa đơn của người nộp thuế.

Cơ quan thuế thực hiện xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần treo biển hiệu, cử người đại diện làm việc, cung cấp hồ sơ chứng minh hoạt động thực tế và phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Đồng thời, cơ quan thuế lập biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký Mẫu số 15/BB-XMHĐ (ban hành kèm theo Thông tư 90/2026/TT-BTC), có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Người nộp thuế (đại diện doanh nghiệp) ký xác nhận biên bản với cơ quan thuế.

Bước 4. Hoàn thành các nghĩa vụ theo yêu cầu của cơ quan thuế

Người nộp thuế phải nộp đầy đủ các hồ sơ khai thuế còn thiếu, chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cùng các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Bước 5. Khôi phục hiệu lực mã số thuế

Sau khi người nộp thuế hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo mẫu số 19/TB-ĐKT về việc khôi phục mã số thuế. Thông tin khôi phục được tự động cập nhật, liên thông sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Từ thời điểm đó, doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện kê khai thuế, đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử và các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định; đồng thời nên kiểm tra trạng thái mã số thuế trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để bảo đảm thông tin đã được cập nhật đầy đủ.

Thuế tỉnh Khánh Hòa lưu ý, doanh nghiệp, tổ chức cần chủ động hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định và phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình xử lý hồ sơ để sớm được khôi phục hiệu lực mã số thuế; bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện liên tục, đúng quy định.