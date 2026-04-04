Thị trường xăng dầu trong nước liên tục có các đợt điều chỉnh giá.

Theo bảng giá bán lẻ của Petrolimex cập nhật lúc 23h45 ngày 3/4, giá dầu diesel 0.05S-II ở mức 44.780 đồng/lít.

Do đó, các dòng ô tô động cơ dầu tại Việt Nam sẽ có chi phí tăng cao khi đổ đầy bình.

So với giá dầu diesel 0.5S-II của Petrolimex cập nhật 15h ngày 5/3, chi phí đổ đầy bình của các mẫu xe chạy dầu tăng thêm từ khoảng 1,34 triệu đồng đến hơn 2,1 triệu đồng mỗi lần tiếp nhiên liệu, tùy dung tích bình.

Theo khảo sát của VietNamNet, hiện trên thị trường có không ít các mẫu xe động cơ dầu sử dụng bình nhiên liệu dung tích lớn, cao nhất lên đến 80-85,8 lít.

Đơn cử như mẫu bán tải Ford Ranger (2022-2026) có dung tích bình từ 80-85,8 lít, tương đương chi phí đổ đầy khoảng 3,58-3,84 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ diesel 2.0L Turbo đơn hoặc Bi-Turbo, công suất tối đa khoảng 210 mã lực.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình từ 8-10 lít/100 km, mẫu xe có thể đi được từ 800-1.050km mỗi lần đổ đầy bình.

Cùng mức dung tích 80 lít, các mẫu bán tải Toyota Hilux, Nissan Navara, hay SUV cỡ D như Ford Everest, Toyota Fortuner và Isuzu mu-X đều có chi phí đổ đầy khoảng 3,58 triệu đồng. Các mẫu xe này sử dụng động cơ diesel dung tích từ 2.0L đến 2.8L.

Ở mức thấp hơn, Isuzu D-Max với bình nhiên liệu 76 lít, mỗi lần đổ dầu đầy bình tiêu tốn khoảng 3,4 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ diesel 1.9L, công suất 150 mã lực, có lợi thế tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu thụ trung bình khoảng 7-8 lít/100 km, quãng đường di chuyển mỗi lần đổ đầy có thể đạt từ 900-1.000km, tùy điều kiện vận hành.

Mẫu bán tải Mitsubishi Triton với bình 75 lít cần khoảng 3,36 triệu đồng để đổ đầy. Mẫu xe này trang bị động cơ diesel 2.4L MIVEC (Turbo đơn hoặc Bi-Turbo), công suất tối đa 204 mã lực.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 7-8,5 lít/100 km, mỗi lần đổ đầy xe có thể đi được 900-1.050km, tùy điều kiện vận hành.

Ngoài xe bán tải, các mẫu xe chạy dầu thuộc phân khúc SUV cỡ D, E, MPV cũng có bình nhiên liệu lớn khiến chủ xe sẽ khá “đau ví” khi đi đổ dầu.

Cụ thể, mẫu MPV cỡ lớn KIA Carnival có dung tích bình dầu 72 lít, tiêu tốn khoảng 3,22 triệu đồng khi đổ đầy bình.

Xe sử dụng động cơ diesel 2.2L, công suất khoảng 199 mã lực.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 8-9 lít/100 km, mỗi lần đổ dầu đầy bình, ước xe đi được từ 800-900km, tùy điều kiện vận hành.

Mẫu SUV cỡ E - Hyundai Palisade với dung tích bình nhiên liệu 71 lít có chi phí đổ đầy khoảng gần 3,2 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ diesel 2.2L CRDi, công suất khoảng 200 mã lực.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình dao động khoảng 8-9 lít/100 km. Nhờ đó, mẫu SUV cỡ lớn này có thể di chuyển khoảng 800-900km sau mỗi lần đổ đầy, tùy điều kiện vận hành.

Tiếp đến, KIA Sorento sở hữu bình nhiên liệu dung tích 67 lít, với chi phí đổ đầy khoảng 2,99-3 triệu đồng. Xe trang bị động cơ diesel 2.2L, công suất khoảng 198 mã lực.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 7-8 lít/100 km, cho phép xe có thể đi khoảng 850–950km sau mỗi lần tiếp nhiên liệu tùy điều kiện vận hành.

Ở nhóm SUV cỡ C, Hyundai Tucson và KIA Sportage bản máy dầu sử dụng bình nhiên liệu khoảng 54 lít. Với động cơ diesel 2.0L (công suất 183-186 mã lực), mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của hai mẫu xe tương đương nhau vào khoảng 7-8 lít/100 km.

Chi phí đổ đầy bình vào khoảng 2,4 triệu đồng, tương ứng quãng đường xe đi được khoảng 700-800km sau mỗi lần đổ đầy.

