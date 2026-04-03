Xu hướng lựa chọn xe số tự động ngày càng rõ nét trong những năm gần đây nhờ ưu điểm dễ điều khiển, “nhàn chân”, đặc biệt phù hợp với người mới lái, phụ nữ hoặc những ai thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc. Chính vì vậy, nhiều hãng xe phổ thông đã cắt hẳn phiên bản số sàn trên một số dòng xe và chỉ để lại hộp số tự động.

Tại thị trường ô tô đã qua sử dụng, xe số tự động cũng được ưa chuộng và giá bán cao hơn so với số sàn. Tuy nhiên, với ngân sách eo hẹp khoảng trên dưới 200 triệu đồng, khách hàng vẫn có thể tìm được nhiều mẫu xe sử dụng hốp số tự động đời tương đối cao, vận hành ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày.

Dưới đây là một số mẫu xe đáng để khách hàng cân nhắc:

Hyundai Grand i10 AT đời 2015-2016

Hyundai Grand i10 là mẫu xe cỡ A bán chạy hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong khoảng 5-10 năm trước. Do vậy, mẫu xe này cũng xuất hiện rất nhiều ở thị trường xe cũ. Hiện, những chiếc Hyundai Grand i10 AT đã qua sử dụng khoảng 10 năm đang có giá bán từ 190-230 triệu đồng tuỳ vào phiên bản và tình trạng xe.

Hyundai Grand i10 xuất hiện rất nhiều ở thị trường xe cũ. Ảnh: Oto.com

- Ưu điểm: Phom dáng hiện đại không bị lỗi mốt, có cả bản sedan và hatchback. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt khi đi trong phố, dễ bảo trì, bảo dưỡng.

- Nhược điểm: Động cơ 1.0L đi kèm hộp số tự động tỏ ra yếu nếu chở 4-5 người, cách âm kém, độ hoàn thiện không cao. Khi mua dễ gặp phải xe đã chạy dịch vụ.

KIA Morning AT đời 2015-2016

Tương tự Hyundai Grand i10, một chiếc xe cỡ A như KIA Morning cũng là sự lựa chọn tốt cho những khách hàng mua xe lần đầu. Những chiếc KIA Morning 1.0AT đời 2015-2016 mang phom mới đang được rao bán khá nhiều tại thị trường xe cũ với giá từ 170-210 triệu đồng, tuỳ vào từng phiên bản và tình trạng xe.

KIA Morning có kiểu dáng trẻ trung, nhiều màu sắc cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: Bonbanh

- Ưu điểm: Xe có kiểu dáng mới hiện đại, trẻ trung, nhiều phiên bản và màu sắc lựa chọn, phù hợp cho cả nam và nữ... Động cơ 1.25L vừa đủ với nhu cầu cơ bản, tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt, phụ tùng thay thế, sửa chữa có sẵn trên thị trường và dễ mua bán.

- Nhược điểm: Không gian chật hẹp, khó chở được nhiều người và đồ đạc, trang bị an toàn chỉ đủ dùng.

Chevrolet Spark LTZ đời 2017-2018

Với ngân sách khoảng 200 triệu đồng, Chevrolet Spark là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc xe cỡ nhỏ. Các mẫu Spark LTZ số tự động đời "chót" 2017-2018 hiện được rao bán phổ biến trên thị trường xe cũ với giá khoảng 180-200 triệu đồng.

Chevrolet Spark có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị. Ảnh: Carmudi

- Ưu điểm: Kích thước nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong phố đông. Đời xe tương đối mới so với tầm giá. Trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày, mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

- Nhược điểm: Thương hiệu Chevrolet đã rút khỏi Việt Nam nên việc bảo dưỡng, phụ tùng có thể kém thuận tiện hơn; khả năng cách âm và vận hành ở tốc độ cao không phải thế mạnh.

Chevrolet Aveo LTZ 2017-2018

Tương tự "người anh em" Spark, mẫu xe Mỹ Chevrolet Aveo cũng là lựa chọn đáng tham khảo khi nói về các dòng xe sử dụng số tự động giá rẻ tại thị trường xe cũ hiện nay. Hiện phiên bản cao cấp nhất Aveo LTZ số tự động "đời chót" 2017-2018 chỉ có giá khoảng 200 triệu đồng, "mềm" nhất trong phân khúc sedan cỡ B cùng đời.

Chevrolet Aveo LTZ sử dụng động cơ 1.4L kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Ảnh: Auto 689

- Ưu điểm: Xe đời cao, giá mềm so với các đối thủ trong phân khúc và ngay cả với xe cỡ A. Thân vỏ đầm chắc, cách âm tốt, có cốp sau rộng rãi,...

- Nhược điểm: Thiết kế lỗi mốt, tốn xăng, ít trang bị, hay hỏng vặt. Dòng Chevrolet đã không còn được phân phối tại Việt Nam nên có thể khó khăn trong bảo hành, bảo dưỡng chính hãng.

Ford Fiesta 2012-2013

Ford Fiesta là mẫu xe 5 chỗ được nhiều người ưa chuộng trong khoảng hơn 10 năm trước nhưng đã dừng phân phối tại Việt Nam. Tại thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Fiesta bản 1.6AT đời 2012-2013 (phom cũ) được rao bán với giá khoảng 180-210 triệu đồng, khá phù hợp với những người mua xe lần đầu.

Ford Fiesta có form dáng khá thời trang và trẻ trung. Ảnh minh họa: AnyCar

- Ưu điểm: Dù đã sử dụng 13-14 năm nhưng phom dáng vẫn khá thời trang và trẻ trung, có cả bản sedan và hatchback, trang bị nhiều công nghệ an toàn, khả năng cách âm khá tốt,...

- Nhược điểm: Một số chiếc xe đời này gặp lỗi hộp số, hay hỏng vặt. Chi phí bảo dưỡng sửa chữa cao, phụ tùng đắt đỏ hơn các dòng xe phổ thông cùng phân khúc.

