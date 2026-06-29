Kế hoạch kinh doanh dè dặt sau bê bối lớn

Sau một trong những bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng nhất đầu năm 2026, CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, mã CAN) đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi vừa phải khôi phục hoạt động sản xuất, vừa tìm cách lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chủ thương hiệu "Patê cột đèn Hải Phòng" đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 495 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 25% so với mức thực hiện gần 664 tỷ đồng của năm 2025. Đây là mức kế hoạch khá thận trọng trong bối cảnh doanh thu của doanh nghiệp đã suy giảm liên tục trong nhiều năm.

Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường nội địa trong năm 2026 chỉ được kỳ vọng đạt hơn 157 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 3 lần so với thực hiện năm trước. Trong khi đó, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng hơn vào xuất khẩu với kế hoạch gần 338 tỷ đồng.

Dù doanh thu dự kiến giảm mạnh, Halong Canfoco vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 12,4 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần mức 1,62 tỷ đồng đạt được năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp kỳ vọng cải thiện hiệu quả hoạt động, song mục tiêu có thể sẽ không dễ thực hiện trong bối cảnh thương hiệu vừa trải qua cú sốc lớn.

Những khó khăn đã phản ánh ngay trong kết quả kinh doanh quý I/2026. Doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 109 tỷ đồng. Công ty ghi nhận khoản lỗ gần 4,1 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ doanh thu xuất khẩu suy giảm, trong khi chi phí lãi vay tăng tới 43% do dư nợ vay tăng mạnh. Đến cuối năm 2025, nợ vay ngắn hạn của Halong Canfoco đã tăng lên hơn 122 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn cũng tăng từ hơn 130 triệu đồng lên trên 9,2 tỷ đồng.

Đồ hộp Hạ Long gây rúng động với vụ việc thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ. Ảnh: Thu Hằng

Kế hoạch kinh doanh dè dặt được công bố chỉ vài tháng sau vụ việc gây chấn động ngành thực phẩm. Đầu năm 2026, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 120 tấn thịt heo từ lợn mắc dịch tả heo châu Phi được đưa vào nhà máy, trong đó một phần đã được chế biến thành sản phẩm. Vụ án nhanh chóng được khởi tố, Tổng giám đốc cùng nhiều cán bộ phụ trách kiểm soát chất lượng bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Sau sự cố, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động nhà máy tại Hải Phòng. Đến ngày 11/6, HĐQT mới quyết định tái khởi động sản xuất với cam kết ưu tiên kiểm soát chất lượng, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát nội bộ.

Con đường phục hồi còn nhiều chông gai

Đối với một doanh nghiệp thực phẩm, thiệt hại lớn nhất sau một sự cố không chỉ nằm ở doanh thu hay lợi nhuận mà còn là sự mất mát về niềm tin của người tiêu dùng. Đây cũng là thách thức lớn nhất mà Halong Canfoco phải đối mặt.

Được thành lập từ năm 1957, Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành chế biến thực phẩm Việt Nam với nhiều sản phẩm quen thuộc như thịt hộp, xúc xích tiệt trùng, chả giò và đặc biệt là thương hiệu "Patê cột đèn Hải Phòng". Các sản phẩm của công ty từng có mặt rộng rãi trong nước và được xuất khẩu sang nhiều thị trường châu Âu, châu Á và châu Phi.

CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco tái khởi động nhà máy tại Hải Phòng. Nguồn: CAN

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã có dấu hiệu đi xuống từ nhiều năm trước khi xảy ra bê bối. Doanh thu liên tục giảm từ hơn 864 tỷ đồng năm 2021 xuống còn khoảng 806 tỷ đồng năm 2022, gần 742 tỷ đồng năm 2023 và chỉ còn khoảng 682 tỷ đồng năm 2024. Đà suy giảm này cho thấy Halong Canfoco đã đối mặt với nhiều áp lực ngay cả trước khi xảy ra khủng hoảng.

Năm 2025 cũng chứng kiến hàng loạt biến động lớn về cơ cấu cổ đông và nhân sự. Gần 40% vốn điều lệ được chuyển nhượng chỉ trong thời gian ngắn khi nhiều cổ đông lớn đồng loạt thoái vốn. Ba thành viên HĐQT, trong đó có Chủ tịch, cũng từ nhiệm. Sau đó, ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp cũng từng lên kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu để huy động khoảng 75 tỷ đồng, trong đó phần lớn dành cho dự án xây dựng nhà máy mới và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, sự cố thịt heo nhiễm bệnh xảy ra ngay sau đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai kế hoạch này.

Không chỉ chịu áp lực về tài chính và dòng tiền, Halong Canfoco còn đối mặt với nhiều khó khăn khác. Cổ phiếu CAN đã bị HNX đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường vốn cũng như khả năng huy động nguồn lực trong thời gian tới.

Triển vọng phục hồi của Halong Canfoco sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng lấy lại niềm tin của thị trường. Việc tái khởi động nhà máy mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là doanh nghiệp phải chứng minh được hệ thống kiểm soát chất lượng đã được cải tổ toàn diện, đảm bảo sự cố tương tự không tái diễn.

Với một thương hiệu gần 70 năm tuổi, Halong Canfoco vẫn sở hữu lợi thế về nhận diện thương hiệu, hệ thống phân phối và kinh nghiệm sản xuất. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm, niềm tin của người tiêu dùng là tài sản quý giá nhưng cũng rất dễ mất. Sau cú sốc lớn đầu năm 2026, hành trình phục hồi của doanh nghiệp có thể sẽ kéo dài và đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực cũng như những thay đổi thực chất trong quản trị và kiểm soát chất lượng.