Hôm 12/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc Mercedes-Benz EQS 500 bị hư hỏng nặng phần đuôi sau cú đâm mạnh của chiếc VinFast Limo Green chạy dịch vụ. Đáng nói, chiếc xe sang đang đỗ ven đường, vị trí đỗ không có biển cấm dừng đỗ. Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò về chi phí sửa chữa chiếc xe sang tiền tỷ Mercedes-Benz và số tiền mà chủ xe VinFast biển vàng có thể phải đền bù.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Check var đường phố

Dựa trên hình ảnh chụp lại hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Mercedes-Benz EQS 500 đã hư hỏng một số bộ phận như cản sau, tai xe phía sau, đèn hậu trái cùng hệ thống cảm biến sau. Mép hông bên trên cũng biến dạng, khả năng cao phải gò nắn lại. Khung gia cường đuôi xe có thể đã bị ảnh hưởng.

Tham khảo từ một đơn vị nâng cấp xe sang có tiếng tại Hà Nội, chi phí sửa chữa ước tính có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, riêng cụm đèn hậu có giá không dưới 32 triệu, cụm cảm biến sau giá khoảng 14 triệu, cản sau giá trên 30 triệu đồng. Mức giá trên chưa gồm các loại thuế phí, vận chuyển và công thợ sửa chữa tại Việt Nam.

Cận cảnh va chạm giữa hai xe. Ảnh: Bình PureView

Tổng chi phí thấp nhất sẽ không dưới 200 triệu đồng nếu chủ xe EQS 500 chọn sửa chữa trong đại lý chính hãng. Nếu cửa cốp, pin xe và hệ thống điện bị ảnh hưởng, chi phí thậm chí sẽ phát sinh lên đến trên 700 triệu, bởi riêng bộ pin của mẫu xe sang chạy điện này có giá lên tới gần 500 triệu.

Trong khi đó, chiếc xe điện màu đỏ của VinFast Limo Green bị hư hỏng nặng phần đầu sau cú va chạm. Quan sát hiện trường cho thấy cản trước vỡ và bung rời nhiều chi tiết, khu vực đầu xe bên trái biến dạng rõ rệt. Tai xe trước bên trái bị móp, hốc bánh xe bung nhựa chắn bùn, trong khi phần capo bị lệch khe so với thân xe. Bánh trước bên trái có dấu hiệu chịu lực tác động lớn nên hệ thống treo và lái nhiều khả năng cần được kiểm tra kỹ sau tai nạn.

Nếu hư hỏng chỉ dừng ở phần vỏ và khung đầu xe, chi phí sửa chữa có thể dao động khoảng 80-120 triệu đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp phải thay nhiều cảm biến, cụm đèn hoặc ảnh hưởng đến kết cấu hấp thụ lực, mức thiệt hại thực tế có thể lên tới 150-250 triệu đồng.

VinFast Limo Green ra mắt thị trường vào tháng 1/2025, giá khoảng 749 triệu đồng đã gồm pin. Đây là mẫu MPV 7 chỗ cỡ trung cạnh tranh trực tiếp với các mẫu MPV chạy xăng phổ biến như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova Cross, Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross và Kia Carens.

Mercedes-Benz EQS 500 là mẫu sedan cỡ lớn chạy điện ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023. Giá bán hiện ở mức 5,099 tỷ đồng, cạnh tranh với một số đối thủ như BMW X7, Lexus LX.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới bình luận. Mời bạn đọc gửi bài cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!