Theo báo cáo của Cox Automotive, doanh số xe điện đã qua sử dụng đã tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2026.

Dẫu vậy, trang CNBC dẫn lời của các chuyên gia ô tô, xe điện cũ giá rẻ hấp dẫn, có một vài yếu tố mà người mua nên lưu ý.

Giá xe điện cũ ngày càng dễ tiếp cận hơn với những người dùng.

Một lý do đơn giản là khi ngày càng nhiều người mua xe điện mới, số lượng xe điện đã qua sử dụng cũng sẽ được đẩy ra thị trường nhiều hơn, nhất là khi làn sóng xe điện thuê mua trước đây đang hết hạn hợp đồng. Điều này có nghĩa là phần lớn các xe đều đã được tính khấu hao, giúp người mua xe cũ dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, thị trường xe điện cũ hiện nay phong phú hơn hẳn, không còn bó hẹp trong vài thương hiệu. Khi lựa chọn nhiều, giá bán cũng tự khắc hạ xuống. Cox Automotive cho biết giá trung bình xe điện cũ chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với giá của một chiếc xe xăng đã qua sử dụng.

Sự chênh lệch không đáng kể này mở ra cơ hội cho những người từng muốn chuyển sang xe điện nhưng trước đây không có điều kiện. Không những giá mua thấp hơn mà chi phí vận hành thấp cũng là yếu tố hấp dẫn người mua.

Theo công ty nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book của Mỹ, nếu sạc tại nhà, chi phí điện cho quãng đường trung bình hơn 1.600km mỗi tháng chỉ khoảng 59,66 USD (gần 1,6 tỷ đồng). Nhưng thực tế không phải ai cũng đủ điều kiện lắp đặt bộ sạc tại nhà.

Phần lớn người mua xe điện chủ yếu sạc tại các trạm sạc nhanh công cộng

Khi phải phụ thuộc vào sạc nhanh công cộng, chi phí tại Mỹ khoảng 169 USD/tháng (gần 4,5 triệu đồng), thậm chí còn cao hơn tiền đổ xăng 147,24 USD/tháng (gần 3,8 triệu đồng) của một xe chạy xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,8L/100km.

Về bảo dưỡng, xe điện đúng là không cần thay dầu động cơ và ít hao mòn phanh nhờ phanh tái tạo. Dẫu vậy, theo tổ chức chuyên đánh giá sản phẩm Consumer Reports của Mỹ, lốp xe điện có độ mòn nhanh hơn xe chạy xăng do trọng lượng xe lớn.

Sau hàng chục năm sử dụng, xe điện cũ khi cần thay pin, chuyên gia xe cũ khuyên nên tìm mua xe điện đã qua sử dụng nhưng vẫn còn bảo hành pin (thường 8–10 năm và có thể chuyển nhượng) để có lợi nhất.

Theo đánh giá của Insurify, một chiếc xe điện đã qua sử dụng thường có chi phí bảo hiểm thấp hơn so với một chiếc xe mới, dù phí bảo hiểm trung bình năm của xe điện nhỉnh hơn so với xe xăng tương đương. Tuy nhiên, số tiền bảo hiểm thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào mẫu xe, công ty bảo hiểm và địa điểm.

Các yếu tố trên giúp người mua tự đánh giá để có lựa chọn hợp lý phù hợp tài chính cá nhân.

