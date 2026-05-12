Một chiếc Toyota Fortuner đời cũ vừa gây chú ý khi được nâng cấp toàn diện với gói body kit Spartan, mang đến diện mạo cơ bắp và hiện đại hơn hẳn nguyên bản. Màn “trẻ hóa” này được nhiều người đánh giá là giải pháp hợp lý cho những chủ xe muốn tiếp tục gắn bó với Fortuner thay vì bỏ ra khoản tiền lớn để đổi xe mới.

Tại nhiều thị trường châu Á, Toyota Fortuner vẫn là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được ưa chuộng nhất phân khúc. Mẫu xe này duy trì sức hút suốt hơn một thập kỷ nhờ độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý. Chính vì vậy, không ít chủ xe Fortuner thế hệ cũ lựa chọn phục hồi và nâng cấp ngoại hình thay vì bán xe lên đời.

Trong video được đăng tải bởi Autorounders, chiếc Fortuner Type 2 được đưa tới xưởng để thực hiện gói nâng cấp ngoại thất và làm mới tổng thể. Theo đơn vị thi công, bộ body kit Spartan từng được họ lắp đặt cho nhiều dòng SUV khác trước đó.

Quá trình nâng cấp bắt đầu bằng việc tháo rời toàn bộ các chi tiết ngoại thất như nắp ca-pô, cản trước, đèn pha, vè bánh xe, cản sau và cụm đèn hậu. Sau khi “lột xác”, thân xe được xử lý các vết móp méo trước khi tiến hành lắp thử body kit để kiểm tra độ hoàn thiện.

Sau bước căn chỉnh, các chi tiết được chuyển sang khu vực đồng sơn để xử lý bề mặt, trám bả matit và chà nhám nhằm tạo độ mịn đồng đều. Toàn bộ xe sau đó được vệ sinh kỹ lưỡng trước khi đưa vào phòng sơn.

Chủ xe lựa chọn màu sơn Dravit Grey tông xám thường xuất hiện trên các mẫu BMW cao cấp. Khi hoàn thiện, chiếc Fortuner mang diện mạo hoàn toàn khác biệt với phong cách tối màu mạnh mẽ, đi kèm nắp ca-pô thể thao và bộ ốp hốc bánh mở rộng giúp thân xe trông bề thế hơn.

Ngoài body kit, xe còn được nâng cấp cụm đèn pha projector mới cùng đèn hậu LED kiểu LC. Bộ mâm nguyên bản được thay bằng vành hợp kim 18 inch kết hợp lốp địa hình, tăng thêm vẻ hầm hố cho mẫu SUV này.

Trước và sau khi độ.

Không gian nội thất cũng được làm mới với tông màu đen - da bò phối hai màu. Trần xe chuyển sang màu đen hoàn toàn, trong khi ghế ngồi sử dụng bọc da thiết kế riêng nhằm tăng độ êm ái cho người sử dụng.

Một số trang bị tiện nghi mới cũng xuất hiện trên xe như màn hình giải trí cảm ứng, camera 360 độ, thảm sàn 7D và các chi tiết giả sợi carbon ở tapi cửa, bệ trung tâm và vô-lăng. Vô-lăng còn được bọc da thật để tăng cảm giác cao cấp.

Sau khi hoàn tất, chiếc Fortuner đời cũ sở hữu diện mạo khác biệt rõ rệt so với nguyên bản. Đây được xem là hướng nâng cấp phù hợp với những người vẫn yêu thích các dòng SUV Toyota đời cũ nhưng chưa muốn chi mạnh để đổi sang xe mới.

Theo Cartoq

