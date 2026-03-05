Tối 4/3, mạng xã hội xôn xao về phát ngôn thiếu nghiêm túc được cho là của của Đỗ Nhật Hoàng - nam chính phim Mưa đỏ về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 2015, thời điểm anh tròn 18 tuổi. Nhiều người cho rằng những phát ngôn của Đỗ Nhật Hoàng là không chấp nhận được khiến nam diễn viên bị chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng khi đó anh còn trẻ và đây chỉ là lời nói bông đùa từ hơn 10 năm trước nên có thể tha thứ.

Đỗ Nhật Hoàng thủ vai chiến sĩ bộ đội Cường trong "Mưa đỏ".

Trước ồn ào, cách đây ít giờ, Đỗ Nhật Hoàng đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân, xác nhận chính mình là chủ nhân bài đăng bị chỉ trích.

"Tôi xin lỗi về bài đăng và các bình luận của mình trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự, hiện đang được chia sẻ lại. Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết.

Trong nhiều năm qua, tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói.

Trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, tôi đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.

Đỗ Nhật Hoàng

Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của tôi, không phải vì áp lực hiện tại. Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không tích cực mà chúng có thể gây ra. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn".

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, từng được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình hẹn hò Người ấy là ai. Xuất thân là vũ công chuyên nghiệp nhưng anh sớm bén duyên phim ảnh với vai cameo trong Đi giữa trời rực rỡ, sau đó là nam chính trong phim Ngày xưa có một chuyện tình và bom tấn Mưa đỏ - bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử với hơn 700 tỷ đồng.

