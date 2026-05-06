Tối 6/5, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với chị T.T.T. (SN 1977, trú phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi dừng, đỗ ô tô sai quy định, với mức phạt 900.000 đồng.

Cụ thể, vào khoảng 13h cùng ngày, chị T. điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30L-998.xx và dừng, đỗ sai quy định trên phố Núi Trúc (phường Giảng Võ).

Lượng chức năng nhắc nhở người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, theo clip lan truyền trên mạng xã hội, sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm và yêu cầu xuống xe làm việc, nữ tài xế không chấp hành, cố thủ trong ô tô và lớn tiếng cho rằng đang đứng trước cửa nhà mình.

Chị T. bị lập biên bản xử phạt hành chính. Ảnh: CACC

Đại diện Công an phường Giảng Võ cho biết, sau khi được giải thích rõ các quy định của pháp luật, chủ phương tiện đã chấp hành và ký vào biên bản vi phạm.

Cũng theo vị đại diện, đây chỉ là vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, không phải vụ va chạm giao thông như thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó.