Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với công an cơ sở đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Ghi nhận ngày 20/4, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Thanh Xuân tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến Nguyễn Trãi. Đây là khu vực đang triển khai nhiều công trình trọng điểm, mặt đường bị thu hẹp tại nhiều vị trí để phục vụ thi công.

Để bảo đảm an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ tại các khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện chưa chấp hành, dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở lưu thông.

Cụ thể, vào 9h45 cùng ngày, tại trước cửa số nhà 208 Nguyễn Trãi, tổ công tác lập biên bản xử lý anh Đ.V.H. (SN 1996, trú tại Ninh Bình) điều khiển ô tô BKS 35A-609.XX dừng xe sai quy định.

Tiếp đó, lúc 10h15 tại khu vực số 334 Nguyễn Trãi, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý anh L.Đ.T. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 89A-670.XX với hành vi tương tự.

Trung tá Nguyễn Việt Anh (Đội CSGT đường bộ số 7) cho biết, đơn vị đã bố trí các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với công an các phường, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị như flycam, camera AI để ghi hình, làm căn cứ xử lý.

Không chỉ xử lý vi phạm dưới lòng đường, tổ công tác còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên vỉa hè, chấp hành quy định, để phương tiện đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn “đường thông, hè thoáng”.

Từ ngày 15/4 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 7 đã xử lý 103 trường hợp vi phạm, phạt tiền 76,1 triệu đồng, tạm giữ 103 bộ giấy tờ. Trong đó có 43 xe tải, 23 xe khách, 36 xe con và 1 mô tô.