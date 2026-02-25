Tối 28/2 và 1/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình nghệ thuật giao hưởng Thanh âm dưới ánh mặt trời chính thức công diễn như lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) sau khi được thành lập theo Quyết định số 5399/QĐ-BQP ngày 26/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chương trình do Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn chỉ đạo nghệ thuật - tổng đạo diễn, Trung tá Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc, Đại tá - NSND Nguyễn Xuân Bắc và nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc, Thượng tá - nghệ sĩ Vũ Đức Tân là giám đốc âm nhạc...

Đại tá - NSND Nguyễn Xuân Bắc, Trung tá Đỗ Bảo và Trung tá - NSƯT Vũ Thắng Lợi tại gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình.

Trung tá Đỗ Bảo cho biết, không chỉ là buổi ra mắt trước công chúng và giới chuyên môn, chương trình còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, lan tỏa hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Chương trình có thời lượng 105 phút gồm 3 chương, được xây dựng như một hành trình âm nhạc song hành cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, kết hợp các tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng, sáng tác đương đại và một số tác phẩm kinh điển thế giới. Thông qua ngôn ngữ giao hưởng hàn lâm, chương trình tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, khắc họa hình tượng người lính trong đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; đồng thời thể hiện khát vọng phát triển, hội nhập của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chương I - Ánh dương soi đường mở ra không gian nghệ thuật trang trọng với các tác phẩm: Overture - Ca ngợi Tổ quốc, giao hưởng thơ Người về đem tới ngày vui, Đảng là cuộc sống của tôi, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Đảng đã cho ta cả một mùa xuân...

Chương II - Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim tập trung khắc họa hình tượng người lính với các tác phẩm như: Màu hoa đỏ, Tượng đài chiến thắng, mashup Chiều biên giới, tổ khúc giao hưởng Bước chân trên dải Trường Sơn - Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Con đường ta đi (trích nhạc kịch Khát vọng đỏ), Một mùa xuân nho nhỏ, Mệnh lệnh từ trái tim. Qua các hình thức giao hưởng thơ, tổ khúc giao hưởng và hợp xướng, chương trình tái hiện hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trung với Đảng, hiếu với dân; anh dũng trong chiến đấu, nhân văn trong đời sống; là điểm tựa tin cậy của nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Chương III - Thanh âm ngày mới mở rộng không gian hội nhập với trích giao hưởng số 9 Từ thế giới mới, chủ đề Cinema Paradiso, tổ khúc Tình yêu của biển và Biển hát chiều nay, cùng các tác phẩm Tổ quốc ta cờ bay, Gửi niềm tin trong lá phiếu, Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam. Nội dung khẳng định định hướng nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội, sáng tạo song hành cùng bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc.

Gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tham gia biểu diễn với sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ uy tín như NSƯT Vũ Thắng Lợi, nhóm OPlus, nghệ sĩ flute Lê Thư Hương cùng các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội và Hợp xướng MSO. Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp và các giọng ca nội lực hứa hẹn mang tới không gian nghệ thuật thính phòng trang trọng, giàu cảm xúc.