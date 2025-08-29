Ngày 29/8 tại Hà Nội, MV Vinh quang, ơi Việt Nam, sáng tác mới của GS.TS - Anh hùng Lao động - nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí ra mắt công chúng sau 3 năm ấp ủ. Ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9, MV mang thông điệp thiêng liêng khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong mỗi người Việt.

Vinh quang, ơi Việt Nam có giai điệu hào hùng, ca từ cô đọng, dễ nhớ, giàu tính cổ vũ và lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ. Với chỉ 6 câu hát, ca khúc khắc họa hình ảnh một đất nước kiên cường, đoàn kết và rạng ngời niềm tự hào. Điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta – Vinh quang, ơi Việt Nam! trở thành lời hiệu triệu, khẳng định sức mạnh và vinh quang của dân tộc.

Hơn 1.000 người hòa ca trong MV "Vinh quang, ơi Việt Nam".

Ca khúc do nhạc sĩ Trần Thị Phương Thảo - Đặng Mạnh Cường hòa âm phối khí, Dương Lan Hương đạo diễn, quy tụ hơn 30 ca sĩ và trên 1.000 diễn viên quần chúng: NSƯT Tố Nga, NSƯT Cẩm Tú, NSƯT Lương Huy, Huyền Trang (Sao Mai), Viết Danh, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, Diệu Thúy…

MV được ghi hình tại những địa danh giàu ý nghĩa lịch sử - văn hóa như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện TPHCM…

Những đại cảnh hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn người được dàn dựng công phu, khắc họa biểu tượng đoàn kết và tinh thần bất khuất của dân tộc. Đặc biệt, hình ảnh đoàn duyệt binh tái hiện khí thế hào hùng của lịch sử càng làm MV trở thành một bản hùng ca bằng âm nhạc và hình ảnh.

GS.TS Nguyễn Anh Trí (ngoài cùng bên trái).

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, GS.TS Nguyễn Anh Trí cho biết viết ca khúc chưa đầy 30 phút nhưng đó là kết quả của tình yêu Tổ quốc suốt nhiều năm. Dù sáng tác nhanh, quá trình hoàn thiện lại được ông cân nhắc kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ riêng việc chọn từ "ơi" thay vì "ôi" trong điệp khúc cũng khiến ông suy nghĩ nhiều ngày. Theo tác giả, từ "ơi" vừa gợi niềm tự hào, vừa như một lời kêu gọi tha thiết gửi tới thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận xét: "Vinh quang, ơi Việt Nam đặc biệt vì ngắn gọn, cô đọng, giàu sức lan tỏa, đúng truyền thống khải hoàn ca của âm nhạc cách mạng. Câu điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang, ơi Việt Nam! vang lên là ai cũng có thể hát theo - đó là thành công lớn. Chủ đề đoàn kết được đặt ngay từ đầu càng làm ca khúc súc tích, đầy khí thế. Đây là tác phẩm xứng đáng, là lời chào tự hào của giới văn nghệ sĩ trước thềm đại lễ dân tộc".

MV "Vinh quang, ơi Việt Nam"

Với giọng soprano nữ cao, Đỗ Tố Hoa cũng vừa cho ra mắt MV ''Bài ca thống nhất'' mang đến một cách thể hiện mới mẻ cho tác phẩm vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Sự kết hợp giữa chất thính phòng và cảm xúc dân tộc giúp ca khúc vừa giữ được tinh thần hào sảng, sử thi, vừa trong trẻo, bay bổng như một lời nguyện cầu cho hòa bình.

Đại úy - ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

"Tôi mong rằng khán giả khi lắng nghe sẽ thấy thấp thoáng âm vang từ quá khứ, từ những bước chân đoàn quân chiến thắng, đến giọt nước mắt đoàn tụ và nụ cười của những người mẹ Việt Nam trong ngày đất nước thống nhất", Tố Hoa chia sẻ.

MV được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện, với hình ảnh áo dài trắng, lá cờ đỏ sao vàng và quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam - những biểu tượng thiêng liêng của người nghệ sĩ, người chiến sĩ trong thời bình. Nhạc sĩ Hà Trung đảm nhận phối khí, giữ nguyên tinh thần sử thi của tác phẩm, đồng thời mang vào đó hơi thở hiện đại để đến gần hơn với khán giả hôm nay.

Đỗ Tố Hoa cho biết, sản phẩm lần này là nén hương thành kính tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống, đồng thời gửi tặng những người mẹ, người vợ đã lặng thầm nuôi con, giữ lửa nơi hậu phương.

MV "Bài ca thống nhất"

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc: Giải Nhất Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung (2014), Huy chương Vàng hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân (2015), Giải Nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai toàn quốc (2017)...

