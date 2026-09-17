Maja Kruger, 45 tuổi, là một trong những chủ xe gặp sự cố. Người phụ nữ cho biết nước đã lẫn vào lượng xăng bà đổ tại trạm OTR Hope Valley, khiến chiếc xe bị hỏng.

Tháng trước, trên đường từ chỗ làm về nhà, bà Kruger dừng tại trạm OTR Hope Valley trên đường Grand Junction và chi khoảng 90 AUD (khoảng 1,6 triệu đồng) để đổ đầy bình bằng xăng không chì Shell 91.

Tuy nhiên, chiếc xe chỉ chạy được khoảng 4km thì gặp sự cố, khiến bà Kruger, mẹ của 2 con và sống tại Rostrevor, phải dừng xe giữa đường.

“Chiếc xe đột nhiên mất công suất, liên tục giật cục và rung lắc như thể đang đi sai số”, bà kể.

Đổ xăng xong chạy vài km thì ô tô chết máy, ít nhất 4 chủ xe cùng gặp nạn.

Bà cố nhấn ga và liên tục chuyển số nhưng tình hình không cải thiện. Chiếc xe sau đó dừng hẳn. Bà tấp vào lề đường, thử tắt máy rồi khởi động lại nhưng xe không nổ.

Cuối cùng, bà gọi RAA để được hỗ trợ. Nhân viên cứu hộ không thể xác định ngay nguyên nhân khiến chiếc xe gặp sự cố. Khoảng 2 tiếng rưỡi sau, một xe cứu hộ đưa ô tô đến gara sửa chữa.

Đến ngày hôm sau, thợ máy xác định trong bình có nước lẫn vào xăng, khiến nhiên liệu bị nhiễm bẩn.

Thợ máy xác định trong bình có nước lẫn vào xăng, khiến nhiên liệu bị nhiễm bẩn.

Bà Kruger sau đó liên hệ với OTR để khiếu nại, yêu cầu doanh nghiệp thanh toán khoảng 1.300 AUD (khoảng 23 triệu đồng) chi phí làm sạch bình xăng và sửa chữa chiếc xe.

Tuy nhiên, yêu cầu của bà bị từ chối với lý do OTR chưa nhận được khiếu nại tương tự từ khách hàng khác.

“Trước khi xảy ra sự cố, xe của tôi vẫn hoạt động rất tốt. Khi xe hỏng giữa đường, tôi gọi cho trạm xăng để hỏi xem có vấn đề gì không và họ nói mọi thứ vẫn bình thường”, bà Kruger cho biết.

Theo người phụ nữ, chỉ một ngày trước đó, một chủ xe khác cũng đổ cùng loại xăng tại chính cây bơm này và gặp sự cố.

Bà cho biết quá trình trao đổi với trạm xăng để giải quyết sự việc diễn ra căng thẳng. Sau sự cố, mỗi lần đổ xăng, bà đều cảm thấy lo lắng.

Daniel La Starza, chủ cơ sở sửa chữa Motorossi Mechanical Repairs, cho biết tháng trước ông cũng tiếp nhận một chiếc xe gặp vấn đề tương tự sau khi đổ xăng tại OTR Hope Valley.

Chiếc xe chỉ chạy được khoảng 1km thì bắt đầu gặp trục trặc nghiêm trọng và sau đó dừng hoạt động hoàn toàn.

Sau khi kiểm tra bơm nhiên liệu và hệ thống điện, La Starza hút hơn 20 lít nhiên liệu được xác định là nhiễm bẩn ra khỏi bình, sau đó làm sạch toàn bộ hệ thống cung cấp nhiên liệu.

“Tôi làm trong ngành cơ khí 10 năm và đây là trường hợp nhiên liệu nhiễm bẩn nghiêm trọng nhất mà tôi từng chứng kiến”, ông nói.

Theo La Starza, chiếc xe may mắn dừng hoạt động sớm nên không gây thêm hư hỏng cho các bộ phận khác.

Ông cho rằng lượng mưa lớn trước thời điểm xảy ra sự cố có thể đã khiến nước mưa xâm nhập vào các bể chứa nhiên liệu của trạm xăng. Tuy nhiên, đây là nhận định của ông.

Trước loạt sự cố, một trạm OTR tại Christies Beach cũng đã nhận được khiếu nại liên quan đến việc nước xâm nhập vào xăng và tiến hành điều tra.

Người phát ngôn OTR cho biết công ty đã nhận được ít nhất 4 báo cáo, tất cả đều liên quan đến nhiên liệu được mua tại trạm OTR Hope Valley vào giữa tháng 8.

“OTR rất coi trọng mọi khiếu nại liên quan đến chất lượng nhiên liệu và tất cả các sự cố hiện đang được điều tra”, người phát ngôn cho biết.

Do vụ việc vẫn đang được điều tra, OTR cho rằng chưa phù hợp để đưa ra suy đoán về nguyên nhân khiến các xe gặp sự cố hoặc xác định liệu những sự cố này có liên quan đến nhiên liệu được bán tại trạm hay không.

Theo The Advertiser/Adelaidebbs

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