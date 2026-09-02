Một vụ tai nạn giao thông tại Sydney (Úc) khiến nhiều người giật mình khi chiếc BMW M3 bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng vào một trạm xăng và chỉ cách một người đi bộ khoảng một mét.

Nguồn video: Icommentyourusername

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/8 trên đường Fairford, khu vực Padstow, bang New South Wales. Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Reddit, chiếc BMW M3 Competition đang di chuyển với tốc độ khá cao trước khi tài xế mất lái.

Chiếc xe sau đó lao lên đoạn dốc dẫn vào trạm xăng Ampol. Một người đi bộ đang đứng trên vỉa hè, quay lưng về phía chiếc BMW, hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi lao vào khu vực trạm xăng, BMW M3 đâm trúng một biển báo khiến người đi bộ bị hất ngã. Chiếc xe tiếp tục lao tới và tông thẳng vào cột bơm xăng.

Cú va chạm mạnh khiến cột bơm bị đẩy sang phía đối diện, đâm vào một chiếc Isuzu D-Max đang đỗ tại đây. Hình ảnh sau tai nạn cho thấy nhiều chất lỏng bị rò rỉ và các mảnh vỡ văng khắp khu vực sân trạm xăng.

Theo trang News.com.au đưa tin, dù người đi bộ bị các mảnh vỡ văng trúng, không có ai bị thương trong vụ tai nạn. Đây được xem là một tình huống đặc biệt nguy hiểm bởi chỉ cần người đi bộ đứng lệch vị trí một chút, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Đáng chú ý, tài xế BMW M3, 33 tuổi, được kiểm tra nồng độ cồn ngay tại hiện trường và cho kết quả âm tính. Người này sau đó bị xử phạt 577 AUD (khoảng 10 triệu đồng) vì hành vi lái xe bất cẩn và bị trừ 3 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo CarExpert

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!