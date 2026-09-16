Đoàn công tác do ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn.

Chuyến công tác diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với New Zealand đang phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả. Đây là dịp để đoàn công tác trao đổi, góp phần triển khai các định hướng, thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất sau các chuyến thăm, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng.

Đoàn đã có các buổi thăm và làm việc với Đại học Công nghệ Auckland, Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) và Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN - New Zealand (ANZBC).

Tại buổi làm việc của đoàn công tác với Đại học Công nghệ Auckland diễn ra sáng 14/9, Phó trưởng ban thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý trao đổi với ông Amy Malcolm - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đối ngoại và Gắn kết của trường về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm; nghe lãnh đạo Đại học Công nghệ Auckland chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và gắn kết với doanh nghiệp. Đây cũng là những vấn đề Việt Nam đang đặc biệt quan tâm trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc với lãnh đạo Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE). Ảnh: ĐCT

Chiều cùng ngày, đoàn làm việc với lãnh đạo Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE), Cơ quan Xúc tiến Đầu tư New Zealand và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Thái Thanh Quý cho biết Việt Nam đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. Việt Nam và New Zealand có nhiều thế mạnh bổ trợ có thể khai thác tốt hơn, nhất là trong đổi mới sáng tạo, kinh tế số, công nghệ nông nghiệp và thực phẩm, năng lượng sạch, sản xuất tiên tiến, giáo dục và phát triển kỹ năng.

Trao đổi với các cơ quan của New Zealand, hai bên đồng tình rằng trọng tâm trong thời gian tới là chuyển hóa các định hướng cấp cao thành các chương trình, dự án và liên kết cụ thể về kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và hợp tác doanh nghiệp, tạo thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đoàn công tác và lãnh đạo các cơ quan đã thảo luận về một số nội dung như: phát triển thương mại, thu hút đầu tư giữa Việt Nam - New Zealand; kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động; các động lực tăng trưởng mới và cơ hội hợp tác giữa 2 nước.

Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc với Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN - New Zealand. Ảnh: ĐCT

Ngày 15/9, đoàn có buổi làm việc với Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN - New Zealand. Hai bên trao đổi về một số vấn đề trọng tâm như: triển vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 nước; môi trường kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng cường kết nối doanh nghiệp.

Phó trưởng ban thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý đánh giá cao vai trò của ANZBC trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp New Zealand với các thị trường ASEAN, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, xây dựng mạng lưới đối tác và phản ánh những vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong quá trình kinh doanh tại khu vực. Đồng thời, ông đề nghị ANZBC tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp New Zealand tìm hiểu thị trường, kết nối với các đối tác Việt Nam và phản ánh những vấn đề thực tiễn để hai bên cùng phối hợp tháo gỡ.