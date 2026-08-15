Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước trên cương vị mới, diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Australia và Việt Nam - New Zealand đều đã nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện và đang phát triển hết sức mạnh mẽ.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước đối với hai đối tác quan trọng, đồng thời tạo xung lực đưa các khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả theo hướng đồng hành, đồng hợp tác, đồng kiến tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và các nước trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các cuộc gặp với một số lãnh đạo Australia. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao với Toàn quyền, Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội cùng giới học giả, nhà khoa học, nghiên cứu, kinh doanh, cộng đồng người Việt ở hai nước.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, các nước đều dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao sự đón tiếp thân tình, trọng thị với nghi lễ cao nhất. Các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, Quốc hội, chính giới, doanh nghiệp, học giả và nhân dân hai nước diễn ra trong không khí tin cậy, cởi mở, thực chất.

Lãnh đạo Australia và New Zealand đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề cao các thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam đối với sự phát triển đất nước cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định sự tương đồng chiến lược trong đánh giá và cách thức giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực.

Bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó dự đoán, yêu cầu phát triển tại mỗi nước ngày càng cao lại càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Australia, New Zealand để giảm thiểu các tác động tiêu cực và cùng đồng hành trong phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo New Zealand. Ảnh: TTXVN

Nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết, tạo thêm cơ sở triển khai các định hướng lớn đạt được trong chuyến thăm.

Điểm nổi bật trước hết là chuyến thăm đã củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị và tạo xung lực mới để nâng tầm quan hệ với cả Australia và New Zealand.

Bên cạnh chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, Việt Nam và hai nước cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những động lực mới trong quan hệ đều được lãnh đạo hai nước nhất trí rất cao, đó là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư và chuyển đổi xanh, khoáng sản thiết yếu, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển...

Độ sâu về chính trị và độ mở về hợp tác

Những kết quả nổi bật của chuyến thăm cũng đã gắn kết chặt chẽ hơn hợp tác đối ngoại với các yêu cầu phát triển của đất nước.

Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những lĩnh vực Australia và New Zealand có thế mạnh và khả năng bổ trợ cao. Qua chuyến thăm, các lĩnh vực này được mở rộng thành những hướng hợp tác mới, qua đó huy động tốt hơn nguồn lực bên ngoài và mở rộng không gian phát triển cho Việt Nam.

Với Australia, hai bên thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, khoáng sản thiết yếu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Diễn đàn TechConnect mở thêm kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, tạo nền tảng cho hợp tác cùng nghiên cứu, cùng đổi mới và cùng tạo giá trị. Đây là bước phát triển mới, đưa Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia gắn chặt hơn với các động lực tăng trưởng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia. Ảnh: TTXVN

Với New Zealand, điểm nhấn là phát huy mạnh hơn tính bổ trợ và những thế mạnh có tính nền tảng, nhất là giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Một kết quả quan trọng xuyên suốt chuyến thăm là hợp tác kinh tế được đặt trong một tầm nhìn mới, không chỉ mở rộng thương mại, đầu tư mà còn tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa các nền kinh tế.

"Chuyến thăm đã tạo được cả độ sâu về chính trị và độ mở về hợp tác...", Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ.

Trong giai đoạn phát triển mới của mỗi bên, các lãnh đạo đều khẳng định sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Australia, New Zealand, qua đó tạo xung lực mới để nâng tầm quan hệ. Chính vì vậy, trong thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh các trao đổi cấp cao và các cấp, trên cả các kênh Đảng, Quốc hội, qua đó mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Phía Australia và New Zealand bày tỏ mong muốn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, đặc biệt là vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc ban hành các chính sách pháp luật.

62 văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, trong đó có ba tuyên bố chung quan trọng giữa Việt Nam và Australia về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế, và tăng cường kết nối khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao thông tin đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam cùng một nước đối tác ra tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mở ra mô hình mới về khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác, đặc biệt là theo hướng không chỉ hợp tác mà còn kết nối, bổ sung cho nhau, đồng hành, kiến tạo, tạo ra các động lực mới...

Trong thương mại, đầu tư, cả Việt Nam và Australia, New Zealand đều còn nhiều dư địa. Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả đạt được.

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng các kết quả của chuyến thăm sẽ nhanh chóng được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và thành quả cụ thể, tạo thêm động lực đưa quan hệ Việt Nam - Australia và Việt Nam - New Zealand phát triển.